Manifestación en General Alvear por la libertad condicional al acusado de la muerte de Gonzalo Aset

Familiares, amigos y allegados de Gonzalo Aset , el joven ciclista que murió tras ser embestido por una camioneta hace nueve meses, realizaron una manifestación por las calles céntricas de General Alvear para exigir Justicia . El reclamo surge luego de que la Justicia otorgara libertad condicional al conductor del vehículo involucrado en el hecho.

La movilización comenzó en el kilómetro cero del departamento de San Rafael y culminó en la plaza Carlos María . " Creemos que debemos seguir pidiendo Justicia porque esto puede volver a pasar y le puede ocurrir a cualquier familia ", expresó a Noticiero Andino Ezequiel Herrada , padrastro de la víctima.

Herrada manifestó su desacuerdo con la medida: " El chico tendría que haber seguido en prisión, al menos con arresto domiciliario hasta que la causa finalice y se juzgue como corresponde. Además, nadie se acercó; no vino nadie, ni siquiera recibimos una llamada. El que no lo vive no tiene idea del tormento que sigue después de esto".

La familia asegura atravesar un profundo sentimiento de impotencia tras conocerse que la Justicia otorgó libertad condicional a Joaquín Bajo , el hombre que atropelló y mató al joven ciclista el 4 de marzo .

Los detalles del accidente en General Alvear

Gonzalo, futbolista del Club Ferro Carril Oeste de General Alvear, falleció el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 24. El joven circulaba en bicicleta por Diagonal Pellegrini, a unos 500 metros de las "Cinco Esquinas", cuando fue atropellado desde atrás por una Toyota Hilux.

Al conductor del vehículo, también de 24 años, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,13 g/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido por ley (0,5 g/l). Quedó aprehendido en la Comisaría 14ª y la causa fue caratulada como "averiguación homicidio culposo".

La familia denuncia irregularidades en el proceso y dificultades para acceder a información."Hay tantas cosas que están enredadas y que no logramos resolver. Mi hermana está a la espera de un llamado del fiscal para tener más novedades", señaló Aset.

También afirmó que hubo una audiencia en la que no se les permitió ingresar, aunque el fiscal les expresó que "también quiere que se haga justicia".

Finalmente, el tío del joven remarcó: "Nosotros queremos que este chico vaya preso como tiene que ser. Pedimos que se haga justicia, que se cumpla de una vez por todas".