Río Negro: buscan intensamente a un joven mendocino que desapareció en el río

Los investigadores trabajan para dar con el paradero de Enzo Leandro de Oro (28)

Un amplio rastrillaje se desplegó en General Roca, Río Negro tras la desaparición de un joven mendocino que se arrojó al río Negro el domingo 7 de diciembre por la tarde. El hecho ocurrió en el sector de Paso Córdoba. Los investigadores afirmaron que encontraron su mochila .

La Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios trabajan en el margen norte del río para dar con el paradero de Enzo Leandro de Oro, de 28 años , un joven oriundo de la provincia de Mendoza que actualmente se desempeñaba como trabajador en un comercio de la zona de Paso Córdoba.

Según los primeros testimonios, el joven ingresó al agua para refrescarse , pero luego desapareció de la superficie. Sus compañeros dieron aviso inmediato a las autoridades y la familia radicó la denuncia por desaparición.

El pedido oficial de averiguación de paradero describe a De Oro como un hombre de tez blanca , contextura delgada, ojos marrones, cabello negro corto y una estatura aproximada de 1,65 metros.

Hasta el momento no se confirmó la participación de buzos especializados, aunque su intervención está siendo considerada.

Hallaron una mochila y solicitaron la colaboración de los ciudadanos

Este lunes se radicó una nueva denuncia luego de que se difundiera por redes sociales el hallazgo de una mochila en la zona. El objeto fue entregado en el Destacamento 166 y reconocido como perteneciente al joven desaparecido.

Desde la Comisaría 48 solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato relevante comunicándose al 911 o directamente con esa unidad policial.