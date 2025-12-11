11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La coach de la Voz Argentina, Soledad Pastorutti, fue acusada por Vanesa Carbone -esposa de un exparticipante- de acosar a su marido.

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La nueva exposición pública de Carbone surgió tras la participación de su marido en el equipo de La Sole durante La Voz Argentina. Fue allí donde, según sus publicaciones en redes, se sintió incómoda por ciertas actitudes de la cantante hacia González. Su descargo apuntó directamente a situaciones que, a su criterio, excedían el juego televisivo, mencionando comentarios que calificó como inapropiados y reiterados.

Lee además
Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos video
Insólito error

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos
La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte video
Definición

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte
image
La primera publicación de Carbone acusando a Soledad Pastorutti

La primera publicación de Carbone acusando a Soledad Pastorutti

En sus mensajes, la mediática sostuvo que incluso su hija presenció momentos incómodos durante las grabaciones. También cuestionó a la producción del ciclo por dejar al aire escenas que, según ella, intensificaban esa tensión. Soledad Pastorutti, por su parte, negó los hechos y remarcó que no daba entidad a acusaciones que considera infundadas. La artista, quien actualmente se encuentra celebrando sus 30 años de carrera, desestimó la posibilidad de iniciar acciones legales. “No perdería el tiempo en nada de eso”, afirmó.

Embed

Vanesa Carbone: de la farándula a la criminología

A lo largo de su carrera pública, Carbone transitó por múltiples mundos: el modelaje, la televisión y, en la última década, la criminología. Surgió a la fama en 2007 como Miss Playboy Argentina y pronto se convirtió en figura recurrente en ciclos como Animales Sueltos, Infama y otros programas de alto impacto. Su presencia mediática se caracterizó por episodios polémicos, romances resonantes y apariciones en formatos vinculados al espectáculo.

image
Las declaraciones de Carbone contra Soledad Pastorutti

Las declaraciones de Carbone contra Soledad Pastorutti

Uno de los rasgos que más sorprendió en su trayectoria fue el giro rotundo que dio su vida a partir de 2017, año en el que nació su hija Malú. Carbone decidió entonces abandonar definitivamente los escándalos y volcarse a su formación académica. El cambio respondió a una historia personal profundamente marcada, según reveló en entrevistas.

Antes de ese viraje, había iniciado la carrera de Derecho, pero una materia de Criminología despertó su verdadero interés. Esa inclinación la condujo a recibirse como Licenciada en Ciencias Forenses y especializarse en perfilación criminal. Actualmente dirige la división de criminología y criminalística en SATP, se desempeña como docente universitaria en la UAI y trabaja como investigadora forense en el Observatorio de Cibercrimen.

Una figura multifacética que vuelve al ruedo mediático

Carbone vuelve a captar la atención mediática, esta vez, acusando a Soledad Pastorutti de desubicarse con su marido. La exmodelo, actriz, mediática y ahora criminóloga, dijo que todo este tiempo se mantuvo en silencio para que su marido pudiera continuar en el certámen. “A vos te digo, con mi marido y mi familia NO. Porque te dejo el poncho de sombrero”, cerró la exvedette.

image
Las declaraciones de Carbone

Las declaraciones de Carbone

Temas
Seguí leyendo

Federico Bal, totalmente enamorado, habló de su noviazgo con Evelyn Botto

El rock global llora a Robe Iniesta: murió la figura de la icónica banda "Extremoduro"

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

Éxito rotundo de la Fiesta Provincial de la Cerveza: superó los 100.000 espectadores

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores

Fiesta Provincial de la Cerveza: la magia del rock se adueñó del Hipódromo de Mendoza

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?
sueño de la casa propia

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo.
Ocurrió esta mañana

Impresionante choque frontal en Ruta 60: un hombre resultó herido y fue hospitalizado

Se viene otro pozo espectacular del Quini 6.
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo de casi 5 mil millones de pesos: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Te Puede Interesar

LA economía argentina se enfrenta a un 2026 donde la acunmulación de reservas sera fundamental
Perspectivas

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

Por Marcelo López Álvarez
La presidenta del Senado celebró la sanción de PSJ Cobre Mendocino. video
Tras la sanción legislativa

Hebe Casado defendió el avance minero: "Mendoza dio vuelta la página" con PSJ Cobre Mendocino

Por Sitio Andino Política
La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Por Natalia Mantineo