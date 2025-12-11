Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que Vanesa Carbone la acusara de desubicarse con su esposo , Lucho González, durante las grabaciones de La Voz Argentina . Según Carbone, la artista habría tenido comentarios personales fuera de lugar, incluso frente a la hija menor de la pareja.

La nueva exposición pública de Carbone surgió tras la participación de su marido en el equipo de La Sole durante La Voz Argentina. Fue allí donde, según sus publicaciones en redes, se sintió incómoda por ciertas actitudes de la cantante hacia González. Su descargo apuntó directamente a situaciones que, a su criterio, excedían el juego televisivo , mencionando comentarios que calificó como inapropiados y reiterados.

En sus mensajes, la mediática sostuvo que incluso su hija presenció momentos incómodos durante las grabaciones. También cuestionó a la producción del ciclo por dejar al aire escenas que, según ella, intensificaban esa tensión. Soledad Pastorutti, por su parte, negó los hechos y remarcó que no daba entidad a acusaciones que considera infundadas. La artista, quien actualmente se encuentra celebrando sus 30 años de carrera, desestimó la posibilidad de iniciar acciones legales. “No perdería el tiempo en nada de eso”, afirmó.

A lo largo de su carrera pública, Carbone transitó por múltiples mundos: el modelaje, la televisión y, en la última década, la criminología. Surgió a la fama en 2007 como Miss Playboy Argentina y pronto se convirtió en figura recurrente en ciclos como Animales Sueltos, Infama y otros programas de alto impacto. Su presencia mediática se caracterizó por episodios polémicos , romances resonantes y apariciones en formatos vinculados al espectáculo.

image Las declaraciones de Carbone contra Soledad Pastorutti

Uno de los rasgos que más sorprendió en su trayectoria fue el giro rotundo que dio su vida a partir de 2017, año en el que nació su hija Malú. Carbone decidió entonces abandonar definitivamente los escándalos y volcarse a su formación académica. El cambio respondió a una historia personal profundamente marcada, según reveló en entrevistas.

Antes de ese viraje, había iniciado la carrera de Derecho, pero una materia de Criminología despertó su verdadero interés. Esa inclinación la condujo a recibirse como Licenciada en Ciencias Forenses y especializarse en perfilación criminal. Actualmente dirige la división de criminología y criminalística en SATP, se desempeña como docente universitaria en la UAI y trabaja como investigadora forense en el Observatorio de Cibercrimen.

Una figura multifacética que vuelve al ruedo mediático

Carbone vuelve a captar la atención mediática, esta vez, acusando a Soledad Pastorutti de desubicarse con su marido. La exmodelo, actriz, mediática y ahora criminóloga, dijo que todo este tiempo se mantuvo en silencio para que su marido pudiera continuar en el certámen. “A vos te digo, con mi marido y mi familia NO. Porque te dejo el poncho de sombrero”, cerró la exvedette.