Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas circularon en redes sociales imágenes de la llegada de Valentina Cervantes a la Argentina. El público de MasterChef Celebrity aguarda expectante una posible reaparición en el reality, a pocos días de la gran final. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Sin título La foto de Valentina Cervantes con La Joaqui y Evangelina Anderson Qué se sabe sobre la llegada de Valentina Cervantes a la Argentina Según distintas versiones, Valentina Cervantes llegó a la Argentina para estar presente en la gran final de MasterChef Celebrity, cuya grabación estaría prevista para el próximo 20 de febrero. Su arribo despertó expectativas entre los seguidores del programa.

La influencer viajó acompañada por sus hijos, mientras que Enzo Fernández permaneció en Inglaterra, donde continúa su actividad profesional en el Chelsea. Cabe recordar que Cervantes había decidido abandonar el certamen para acompañarlo y mantener la rutina familiar en Londres.

En la final, los dos participantes que llegaron a la última instancia deberán elaborar un menú completo de tres pasos frente al jurado, sus familias y los concursantes eliminados. En ese contexto, Valentina Cervantes optó por decir presente y ya se encuentra en el país.

