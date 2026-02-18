Un exganador de Gran Hermano perdió todo en un incendio

El ganador de Gran Hermano 2007 , Esteban “Bam Bam” Morais, atravesó este miércoles un dramático incendio que consumió su hogar en el Gran Buenos Aires . El mediático contó, muy conmovido, que perdió todo en pocos minutos, pero destacó que el destino intervino milagrosamente para poner a salvo su vida y la de su pequeña hija de tres años.

En la tarde del viernes, el exparticipante de Gran Hermano se preparaba para la rutina habitual de la siesta junto a su hija. Sin embargo, la pequeña se resistía a dormir y le pidió al padre dar un paseo: “No, papá, vuelta en el cochecito”. Si bien el pedido de su hija le pareció extraño, ya que a la pequeña le gusta mucho dormir sus siestas, cedió ante su insistencia de salir a pasear en lugar de acostarse.

Apenas recorrieron cuatro cuadras, la niña se quedó dormida y ambos emprendieron el regreso al hogar. Al abrir la puerta, Morais sintió un fuerte olor a quemado y pensó que provenía de los operarios de la empresa eléctrica, quienes trabajaban en las inmediaciones, pero desafortunadamente era su casa que se incendiaba. “Entro y veo todo el techo con un colchón de humo. Al toque la agarro a mi hija, la levanto del cochecito y digo: ‘La pieza, la oficina’”. Cuando abrió la puerta de la oficina, una densa bocanada de humo negro lo obligó a salir corriendo.

Unos pocos minutos después un explosión hizo que los vidrios de la casa legaran incluso a la cuadra de enfrente. “Se escucha una explosión, los vidrios volaron hasta la vereda de enfrente y cruzaban la calle. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar porque fue un minuto. Fue un milagro del cielo, no sé por qué me dice: ‘No, papá, vuelta en el cochecito’”, relató Morais visiblemente conmovido.

El origen del incendio y las pérdidas

Según el relato de Morais, durante la maniobra, los técnicos podrían haber cortado accidentalmente el neutro de la línea, lo que provocó que ingresara al domicilio una sobrecarga que podría haber desencadenado la explosión de uno de los televisores, ubicado precisamente en la habitación donde habitualmente duerme la niña.

Las imágenes que trascendieron del lugar muestran un panorama desolador, con techos desplomados y paredes completamente carbonizadas. El ex participante de Gran Hermano confesó que, si bien el daño es total, el alivio de haber salido a tiempo con su pequeña es lo único que le da fuerzas.

La reconstrucción tras la tragedia

Varios amigos y ex compañeros del medio ya comenzaron a movilizarse para ayudar al ganador del programa a recuperar parte de lo perdido. Esteban, profundamente afectado por la situación, agradeció públicamente las muestras de solidaridad y el apoyo recibido en este momento tan crítico.

Mientras la investigación oficial continúa para peritar el inmueble, la comunidad del espectáculo se unió en mensajes de aliento y ofreciendo todo tipo de ayuda. “Los representantes de la compañía eléctrica se presentaron en el lugar, ofrecieron disculpas y la misma gente ese día me decía: ‘Quedate tranquilo, te van a reconocer todo’, contó el exganador del reality Gran Hermano. Por lo pronto, al exmediático, no le queda otra que empezar de cero.