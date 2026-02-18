Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 17 de febrero
Las hornallas de MasterChef Celebrity se volvieron a encender este martes en una gala atravesada por la exigencia y la tensión. En esta oportunidad, los participantes debieron enfrentarse a un desafío tan rústico como complejo: preparar un plato cuyo ingrediente principal fuera el chorizo.
La consigna, lejos de ser sencilla, puso en aprietos a la mayoría de los famosos, que no lograron convencer al jurado con sus preparaciones. En una noche cargada de sorpresas y definiciones, Marixa Balli fue la primera en subir al balcón, seguida por Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis. El resto de los concursantes debió conformarse con el delantal gris.
Embed - El camino a la final de Masterchef Celebrity comenzó con un desafío de chorizos