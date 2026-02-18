Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 17 de febrero Las hornallas de MasterChef Celebrity se volvieron a encender este martes en una gala atravesada por la exigencia y la tensión. En esta oportunidad, los participantes debieron enfrentarse a un desafío tan rústico como complejo: preparar un plato cuyo ingrediente principal fuera el chorizo.

La consigna, lejos de ser sencilla, puso en aprietos a la mayoría de los famosos, que no lograron convencer al jurado con sus preparaciones. En una noche cargada de sorpresas y definiciones, Marixa Balli fue la primera en subir al balcón, seguida por Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis. El resto de los concursantes debió conformarse con el delantal gris.

Embed - El camino a la final de Masterchef Celebrity comenzó con un desafío de chorizos Famosos que subieron al balcón

Marixa Balli

Ian Lucas

Leandro “Chino” Leunis Participantes que quedaron con delantal gris Susana Roccasalvo

La Joaqui

La Joaqui

Agustín "Cachete" Sierra