Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y amante del tango argentino

El actor estadounidense Robert Duvall murió este domingo a los 95 años, según confirmó su esposa Luciana Duvall mediante un comunicado difundido por su entorno. El intérprete falleció “en paz” en su casa de Virginia, tras una carrera que se extendió por más de seis décadas y lo convirtió en uno de los rostros más respetados de Hollywood.
Figura clave del cine norteamericano, alcanzó reconocimiento mundial por sus papeles en El padrino y Apocalypse Now, entre muchos otros, y obtuvo el Oscar a Mejor Actor por Tender Mercies.
A lo largo de su trayectoria fue considerado un actor de enorme versatilidad y profundidad interpretativa, capaz de moverse entre dramas, westerns, policiales y producciones independientes, con una impronta de personaje fuerte y contenido que marcó a varias generaciones.
El vínculo de Robert Duvall con Argentina y el tango
Duvall mantuvo durante décadas una relación estrecha con la cultura argentina. Estaba casado desde 2005 con la actriz y realizadora argentina Luciana Pedraza, nacida en Salta, a quien conoció en Buenos Aires en los años noventa.
Su fascinación por el tango se transformó en un proyecto cinematográfico propio: dirigió, escribió y protagonizó Assassination Tango, rodada en gran parte en la capital argentina y centrada en el universo del baile. El actor se definía como un apasionado del género y viajaba con frecuencia al país para participar de milongas y encuentros culturales.
Ese interés artístico y personal consolidó un lazo sostenido con Argentina, que trascendió lo profesional y se convirtió en una parte importante de su vida privada.
Sus papeles más recordados y su faceta como director
A lo largo de más de 60 años de carrera, participó en decenas de producciones que lo posicionaron como uno de los intérpretes más influyentes del cine estadounidense.
Entre sus trabajos más destacados figuran:
The Godfather y The Godfather Part II, donde interpretó a Tom Hagen.
Apocalypse Now, en el papel del teniente coronel Kilgore.
Tender Mercies, que le valió el Oscar como Mejor Actor.
The Apostle, film que también dirigió y escribió.
Lonesome Dove, miniserie emblemática del western televisivo.
Assassination Tango, proyecto personal rodado en Argentina, en el que actuó, dirigió y escribió el guion.
Además de su extensa filmografía como actor, desarrolló una carrera detrás de cámara como director y productor, con proyectos de fuerte impronta autoral y temática.
El comunicado difundido por su familia señaló que no habrá un servicio formal y que quienes deseen homenajearlo pueden hacerlo “viendo una gran película, contando una buena historia con amigos o disfrutando del campo”, en línea con el estilo de vida que llevó fuera de la pantalla.