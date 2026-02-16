Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y amante del tango argentino

El ícono del cine de Hollywood falleció a sus 95 años.

El actor estadounidense Robert Duvall murió este domingo a los 95 años , según confirmó su esposa Luciana Duvall mediante un comunicado difundido por su entorno. El intérprete falleció “en paz” en su casa de Virginia , tras una carrera que se extendió por más de seis décadas y lo convirtió en uno de los rostros más respetados de Hollywood .

Figura clave del cine norteamericano, alcanzó reconocimiento mundial por sus papeles en El padrino y Apocalypse Now , entre muchos otros, y obtuvo el Oscar a Mejor Actor por Tender Mercies .

A lo largo de su trayectoria fue considerado un actor de enorme versatilidad y profundidad interpretativa , capaz de moverse entre dramas, westerns, policiales y producciones independientes, con una impronta de personaje fuerte y contenido que marcó a varias generaciones .

Duvall mantuvo durante décadas una relación estrecha con la cultura argentina . Estaba casado desde 2005 con la actriz y realizadora argentina Luciana Pedraza , nacida en Salta, a quien conoció en Buenos Aires en los años noventa.

Su fascinación por el tango se transformó en un proyecto cinematográfico propio: dirigió, escribió y protagonizó Assassination Tango, rodada en gran parte en la capital argentina y centrada en el universo del baile. El actor se definía como un apasionado del género y viajaba con frecuencia al país para participar de milongas y encuentros culturales.

Embed - Assassination Tango (9/9) Movie CLIP - Last Tango with Manuela (2002) HD

Ese interés artístico y personal consolidó un lazo sostenido con Argentina, que trascendió lo profesional y se convirtió en una parte importante de su vida privada.

Sus papeles más recordados y su faceta como director

A lo largo de más de 60 años de carrera, participó en decenas de producciones que lo posicionaron como uno de los intérpretes más influyentes del cine estadounidense.

Embed - Robert Duvall Wins Best Actor: 1984 Oscars

Entre sus trabajos más destacados figuran:

The Godfather y The Godfather Part II , donde interpretó a Tom Hagen.

Apocalypse Now , en el papel del teniente coronel Kilgore.

Tender Mercies , que le valió el Oscar como Mejor Actor.

The Apostle , film que también dirigió y escribió.

Lonesome Dove , miniserie emblemática del western televisivo.

Assassination Tango, proyecto personal rodado en Argentina, en el que actuó, dirigió y escribió el guion.

Además de su extensa filmografía como actor, desarrolló una carrera detrás de cámara como director y productor, con proyectos de fuerte impronta autoral y temática.

El comunicado difundido por su familia señaló que no habrá un servicio formal y que quienes deseen homenajearlo pueden hacerlo “viendo una gran película, contando una buena historia con amigos o disfrutando del campo”, en línea con el estilo de vida que llevó fuera de la pantalla.