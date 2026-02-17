17 de febrero de 2026
{}
Beto Casella rompió el silencio: la drástica decisión del conductor tras su escandaloso cruce con Yanina Latorre

Tras el choque con Yanina Latorre, Beto Casella tomó una decisión sobre su futuro. El escándalo por comentarios homofóbicos y la interna en América.

 Por Analía Martín

La televisión argentina está teniendo un verano caliente y la muestra de esto es el enfrentamiento mediático que protagonizaron Beto Casella y Yanina Latorre. Lo que comenzó como un cruce de opiniones durante el último fin de semana, derivó este martes 17 de febrero en un conflicto que trasciende la pantalla y pone en duda la estabilidad en América TV.

Yanina Latorre y Beto Casella, round uno

El escándalo estalló el pasado sábado y domingo, cuando en el entorno del programa conducido por Casella se vertieron comentarios homofóbicos y "profundamente discriminatorios". El señalamiento más fuerte recayó sobre Joe Fernández, integrante del ciclo radial, quien lanzó dichos que muchos consideraron de odio hacia una orientación sexual. La respuesta de la panelista de LAM no se hizo esperar: a través de sus redes sociales y en sus apariciones en vivo, apuntó directamente contra Beto por permitir ese tipo de discursos, exigiendo una rectificación que el conductor evitó realizar inicialmente.

Con el correr de las horas, la tensión se trasladó de los estudios a las redes sociales, donde los seguidores de ambos bandos profundizaron la grieta. Yanina Latorre redobló la apuesta este martes, asegurando que Casella es "cómplice" por omisión y que este tipo de actitudes ya no tienen lugar en la comunicación actual.

La interna en América TV y el pedido de "cabezas"

La gravedad de la situación obligó a intervenir a las autoridades de América TV. Debido a la repercusión negativa y la presión de sectores que exigían sanciones, la gerencia del canal mantuvo reuniones de urgencia con la producción de Beto Casella. Según trascendió, el pedido de los directivos fue contundente: solicitaron "la cabeza" de uno de los panelistas del nuevo ciclo para descomprimir la crisis mediática y limpiar la imagen de la emisora.

Un conductor entre la lealtad y la presión

Pese a encontrarse en una posición sumamente comprometida, Beto Casella tomó una decisión drástica que define su perfil profesional. El conductor optó por blindar por completo a su equipo de trabajo, rechazando cualquier intento de despido o sanción impuesta por el canal. Casella manifestó de forma privada que no está dispuesto a entregar a ningún colaborador bajo presión de terceros, incluso si eso significa poner en riesgo su propio contrato con la señal.

Con respecto a la tensión con Yanina Latorre el conductor expresó: “Lo que pasó en las redes el otro día, yo lo voy a dejar en las redes, no lo voy a trasladar a la tele, cada uno se porta como le parece. Una cosa son las redes, otra cosa es que yo ahora, hablando con vos, me ponga a criticarla y sume más al ámbito de la tele", dijo en un móvil para el programa Puro Show. Esta postura generó un punto muerto en las negociaciones entre el conductor y las autoridades de América. Mientras Yanina Latorre continúa con su descargo y evalúa posibles acciones legales.

