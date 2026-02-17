Beto Casella rompió el silencio: la drástica decisión del conductor tras su escandaloso cruce con Yanina Latorre

La televisión argentina está teniendo un verano caliente y la muestra de esto es el enfrentamiento mediático que protagonizaronBeto Casella y Yanina Latorre. Lo que comenzó como un cruce de opiniones durante el último fin de semana, derivó este martes 17 de febrero en un conflicto que trasciende la pantalla y pone en duda la estabilidad en América TV.
Con el correr de las horas, la tensión se trasladó de los estudios a las redes sociales, donde los seguidores de ambos bandos profundizaron la grieta. Yanina Latorre redobló la apuesta este martes, asegurando que Casella es "cómplice" por omisión y que este tipo de actitudesya no tienen lugar en la comunicación actual.
La gravedad de la situación obligó a intervenir a las autoridades de América TV. Debido a la repercusión negativa y la presión de sectores que exigían sanciones, la gerencia del canal mantuvo reuniones de urgencia con la producción de Beto Casella. Según trascendió, el pedido de los directivos fue contundente: solicitaron "la cabeza" de uno de los panelistas del nuevo ciclo para descomprimir la crisis mediática y limpiar la imagen de la emisora.
Pese a encontrarse en una posición sumamente comprometida, Beto Casella tomó una decisión drástica que define su perfil profesional. El conductor optó por blindar por completo a su equipo de trabajo, rechazando cualquier intento de despido o sanción impuesta por el canal. Casella manifestó de forma privada que no está dispuesto a entregar a ningún colaborador bajo presión de terceros, incluso si eso significa poner en riesgo su propio contrato con la señal.
Con respecto a la tensión con Yanina Latorre el conductor expresó: “Lo que pasó en las redes el otro día, yo lo voy a dejar en las redes, no lo voy a trasladar a la tele, cada uno se porta como le parece. Una cosa son las redes, otra cosa es que yo ahora, hablando con vos, me ponga a criticarla y sume más al ámbito de la tele", dijo en un móvil para el programa Puro Show. Esta postura generó un punto muerto en las negociaciones entre el conductor y las autoridades de América. Mientras Yanina Latorre continúa con su descargo y evalúa posibles acciones legales.