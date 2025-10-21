Sorpresa en la TV: Beto Casella deja Bendita tras casi 20 años al frente del ciclo

En las últimas horas, lo que comenzó como un simple rumor se confirmó: Beto Casella no continuará al frente de Bendita tras casi 20 años de conducción. En esta nota, te contamos todos los detalles y quién suena como su posible reemplazo.
Tras casi 20 años, Beto Casella deja Bendita. Enterate de todos los detalles de su salida y quién podría reemplazarlo en el programa.
En las últimas horas, lo que comenzó como un simple rumor se confirmó: Beto Casella no continuará al frente de Bendita tras casi 20 años de conducción. En esta nota, te contamos todos los detalles y quién suena como su posible reemplazo.
A través del programa Bondi, Ángel De Brito reveló: “Beto Casella está afuera de Canal 9 en diciembre. En febrero debuta en América, detrás de LAM”. Esto significa que su nuevo programa saldrá al aire a las 22:00 horas, de lunes a viernes, y que se llevará a gran parte de su equipo de panelistas.
En cuanto a quién podría reemplazarlo, el conductor afirmó: “¿Reemplazo de Beto Casella para hacer Bendita? Edith Hermida se queda en Canal 9 a conducir. En enero o antes”.
Cabe recordar que la relación entre El Nueve y Beto Casella ya mostraba signos de desgaste. Las negociaciones con América TV, sumadas a ciertos malestares internos, aceleraron la decisión, y finalmente ambas partes pusieron fin a una etapa de casi 20 años. / C5N
Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.