21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Inesperado

Sorpresa en la TV: Beto Casella deja Bendita tras casi 20 años al frente del ciclo

Tras casi 20 años, Beto Casella deja Bendita. Enterate de todos los detalles de su salida y quién podría reemplazarlo en el programa.

Sorpresa en la TV: Beto Casella deja Bendita tras casi 20 años al frente del ciclo

Sorpresa en la TV: Beto Casella deja Bendita tras casi 20 años al frente del ciclo

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, lo que comenzó como un simple rumor se confirmó: Beto Casella no continuará al frente de Bendita tras casi 20 años de conducción. En esta nota, te contamos todos los detalles y quién suena como su posible reemplazo.

Beto Casella (2)
Después de casi 20 años, Beto Casella se despide de Bendita

Después de casi 20 años, Beto Casella se despide de Bendita

Beto Casella se despide de Bendita

A través del programa Bondi, Ángel De Brito reveló: “Beto Casella está afuera de Canal 9 en diciembre. En febrero debuta en América, detrás de LAM”. Esto significa que su nuevo programa saldrá al aire a las 22:00 horas, de lunes a viernes, y que se llevará a gran parte de su equipo de panelistas.

Lee además
Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity video
De interés

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity
Qué dijo la madre de Ayelén Paleo sobre Carmen Barbieri tras salir de la cárcel video
Escándalo en los medios

Qué dijo la madre de Ayelén Paleo sobre Carmen Barbieri tras salir de la cárcel

En cuanto a quién podría reemplazarlo, el conductor afirmó: “¿Reemplazo de Beto Casella para hacer Bendita? Edith Hermida se queda en Canal 9 a conducir. En enero o antes”.

Cabe recordar que la relación entre El Nueve y Beto Casella ya mostraba signos de desgaste. Las negociaciones con América TV, sumadas a ciertos malestares internos, aceleraron la decisión, y finalmente ambas partes pusieron fin a una etapa de casi 20 años. / C5N

Temas
Seguí leyendo

Anita Martínez se despide de su unipersonal "Histeriotipos" en el Teatro Plaza

El Festival Montaña hizo historia: 12 mil personas vibraron en un debut que ya piensa en 2026

MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado

Cómo celebraron los famosos el Día de la Madre: amor, recuerdos y gestos en redes sociales

Allanaron la casa de un ex Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente: aprende a leer y escribir

La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity video
De interés

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino.
Boletín Oficial

Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino por el operativo

Por Florencia Martinez del Rio