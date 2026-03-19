19 de marzo de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano y una sanción histórica: anulan los votos y dejan a todos nominados

Noche caliente en Gran Hermano 2026 por una jugada que desató una sanción histórica y cambió el juego. Enterate qué pasó en el reality.

Gran Hermano y una sanción histórica: anulan los votos y dejan a todos nominados

Gran Hermano y una sanción histórica: anulan los votos y dejan a todos nominados

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se vivió una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos y participantes anónimos. Esta vez, una jugada entre los jugadores derivó en una sanción histórica que cambió por completo el juego.

El motivo detrás de la sanción histórica en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un nivel crítico tras una jugada entre los participantes que cruzó todos los límites y terminó en una sanción histórica: toda la casa quedó automáticamente en placa.

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Tras varios días en los que algunas actitudes empezaban a rozar las reglas, la voz del Big irrumpió con un mensaje firme que paralizó a los participantes. “En esta casa pasan cosas buenas y de las otras. Como todos saben, el voto en esta casa es secreto e individual”, comenzó diciendo.

A partir de allí, reforzó uno de los pilares del reality: “Esto significa que no pueden hacer explícito, inducir o acordar votos. Que quede claro, el complot está prohibido. Entiendan por complot a todo pacto entre dos o más personas para votar en contra de uno o más compañeros”.

Embed - La fuerte sanción de Gran Hermano por complot en la 3° gala de nominación

Aunque admitió que en un principio optó por cierta tolerancia, dejó en claro que la situación cambió por completo: “Durante las primeras semanas he visto situaciones al límite del reglamento… pero lo que he visto en estas últimas horas no respeta el espíritu de este juego. Y mucho menos de esta casa, mi casa”.

La resolución fue inmediata y contundente: “Todos los votos quedan anulados. Es decir, quedan sin efecto todas las nominaciones”. Pero la medida no terminó ahí. El castigo fue aún más fuerte y abarcó a todos por igual: “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento, están nominados".

Ni siquiera el líder de la semana logró salvarse de la sanción. El Big fue claro al cerrar: “Vos también, Manuel. Perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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