Gran Hermano y una sanción histórica: anulan los votos y dejan a todos nominados

Este miércoles se vivió una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos y participantes anónimos. Esta vez, una jugada entre los jugadores derivó en una sanción histórica que cambió por completo el juego .

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un nivel crítico tras una jugada entre los participantes que cruzó todos los límites y terminó en una sanción histórica: toda la casa quedó automáticamente en placa .

Quién es el líder de la semana en Gran Hermano y qué beneficio consiguió

Tras varios días en los que algunas actitudes empezaban a rozar las reglas, la voz del Big irrumpió con un mensaje firme que paralizó a los participantes. “ En esta casa pasan cosas buenas y de las otras. Como todos saben, el voto en esta casa es secreto e individual ”, comenzó diciendo.

A partir de allí, reforzó uno de los pilares del reality: “ Esto significa que no pueden hacer explícito, inducir o acordar votos . Que quede claro, el complot está prohibido . Entiendan por complot a todo pacto entre dos o más personas para votar en contra de uno o más compañeros”.

Embed - La fuerte sanción de Gran Hermano por complot en la 3° gala de nominación

Aunque admitió que en un principio optó por cierta tolerancia, dejó en claro que la situación cambió por completo: “Durante las primeras semanas he visto situaciones al límite del reglamento… pero lo que he visto en estas últimas horas no respeta el espíritu de este juego. Y mucho menos de esta casa, mi casa”.

La resolución fue inmediata y contundente: “Todos los votos quedan anulados. Es decir, quedan sin efecto todas las nominaciones”. Pero la medida no terminó ahí. El castigo fue aún más fuerte y abarcó a todos por igual: “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento, están nominados".

Ni siquiera el líder de la semana logró salvarse de la sanción. El Big fue claro al cerrar: “Vos también, Manuel. Perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.