El cine argentino de luto: murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

El reconocido cineasta tuvo su última aparición pública en un evento en el Congreso, días atrás.

El director y guionista Juan Carlos Desanzo murió a los 88 años , según confirmó la entidad Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de sus redes sociales. Se trató de uno de los nombres más influyentes del cine argentino , con una trayectoria que atravesó varias generaciones y estilos.

Desde la organización destacaron que “el cine nacional todo sufre la pérdida irreparable” de uno de sus autores más representativos, con actividad ininterrumpida desde la década del sesenta. Comenzó como director de fotografía y luego se consolidó como realizador y guionista, con una obra reconocida dentro y fuera del país.

En sus primeros años, Desanzo se convirtió en un referente visual indiscutido del cine argentino , al firmar la fotografía de títulos fundamentales como La hora de los hornos, Juan Moreira, La tregua y Los gauchos judíos , entre muchas otras producciones que marcaron época.

A partir de 1983, su carrera dio un giro y se consolidó como una de las firmas centrales del cine nacional en su doble rol de director y guionista . Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Eva Perón y El Polaquito , además de producciones como El desquite, En retirada, La búsqueda y Al filo de la ley , que ampliaron su reconocimiento dentro de la industria.

Su última aparición pública y un cierre con tono político

Su última aparición pública fue el 4 de febrero, durante la presentación del Espacio Audiovisual Nacional ante legisladores.

En ese acto, el realizador tomó la palabra y recordó con ironía que el proyecto de Eva Perón había sido apoyado en su momento por la hoy diputada Patricia Bullrich, en lo que definió como un gesto de convicción en defensa del cine nacional. Su intervención fue considerada una suerte de despedida y un último posicionamiento en favor de la industria audiovisual argentina.