Viernes Santo: miles de mendocinos se reúnen en el Calvario de Carrodilla para vivir el Vía Crucis

Semana Santa: la comunidad mendocina se reúne en el Calvario de Carrodilla para vivir el Vía Crucis.

En el marco de Semana Santa , miles de mendocinos se congregan este Viernes Santo en el Calvario de Carrodilla para participar del tradicional Vía Crucis , una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.

Como cada año, el predio ubicado entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo se convierte en el principal punto de encuentro religioso , con una jornada marcada por la reflexión, la oración y la masiva presencia de peregrinos.

Se viene la gran convocatoria en El Calvario: todo el cronograma de Semana Santa

Durante este viernes, las actividades en el Calvario se desarrollarán de manera ininterrumpida , con recorridos del Vía Crucis cada dos horas para facilitar la participación de los fieles.

Los mendocinos vuelven a reunirse en el Calvario de Carrodilla este Viernes Santo. Cáritas recibirá alimentos no perecederos.

El momento central tuvo lugar a las 10, cuando el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, encabezó el Vía Crucis oficial , uno de los eventos más convocantes de toda la Semana Santa.

Marcelo Colombo, Arzobispo Mendoza, Bendición de los Frutos 2026 Marcelo Colombo oficia la misa por el Viernes Santo en Mendoza, en el Calvario de Carrodilla. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por la tarde, el cronograma del Viernes Santo incluye:

16: instancia de oración adaptada para personas con discapacidad y la Pastoral de Sordos

instancia de oración adaptada para personas con discapacidad y la Pastoral de Sordos 18: Vía Crucis actuado, una representación que cada año suma mayor despliegue y convocatoria

Además, el predio permanecerá abierto durante toda la jornada, permitiendo que los fieles puedan acercarse a rezar, agradecer o simplemente vivir un momento de recogimiento espiritual.

Embed - SEMANA SANTA EN EL CALVARIO: “SIEMPRE HAY GENTE QUE PEREGRINA”

Viernes Santo: cortes de tránsito y operativo especial en la zona del Calvario

Debido a la gran concurrencia esperada, se dispuso un operativo especial de tránsito y seguridad en las inmediaciones del Calvario.

El corte vehicular se extenderá desde las 10 hasta las 23, abarcando la zona comprendida entre calle Bolivia (Luján de Cuyo) y las intersecciones de Baigorria y Javier Morales, en Godoy Cruz.

Cortes de calle Semana Santa 2026 Los cortes de calle en la zzona del Calvario este Viernes Santo.

Del operativo participan inspectores de tránsito, Policía de Mendoza, Defensa Civil y personal de Ambiente, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los asistentes.

Cómo siguen las actividades durante el fin de semana en Mendoza

Las celebraciones de Semana Santa continuarán durante los próximos días en el Calvario, con una agenda que combina liturgia y encuentros religiosos. El cronograma previsto es el siguiente:

Sábado de Gloria (20.30): se celebrará la tradicional Misa de Gloria, conocida como “la misa de las velas”, uno de los momentos más significativos para los fieles

se celebrará la tradicional Misa de Gloria, conocida como “la misa de las velas”, uno de los momentos más significativos para los fieles Domingo de Pascua: habrá misas a las 11 y a las 20, en el marco de la celebración de la resurrección de Jesús

Durante todo el fin de semana, el predio permanecerá abierto para quienes deseen acercarse a rezar o participar de las distintas actividades.

Calvario Carrodilla, vía crucis, semana santa 2025 Foto: Cristian Lozano

Otras propuestas para vivir la Semana Santa en Mendoza

Además del Calvario, la provincia ofrece una amplia agenda de actividades culturales, turísticas y religiosas para mendocinos y visitantes. Entre las opciones más destacadas aparecen:

Música Clásica por los Caminos del Vino , con más de 60 conciertos en distintos puntos de Mendoza

, con más de El tradicional Circuito de las 7 Iglesias , un recorrido guiado por templos emblemáticos de la Ciudad

, un recorrido guiado por templos emblemáticos de la Ciudad Ferias, paseos y propuestas recreativas en espacios públicos

De esta manera, Mendoza se consolida como uno de los destinos más elegidos para Semana Santa, combinando el fervor religioso con actividades culturales y al aire libre.