Viernes Santo: miles de mendocinos se reúnen en el Calvario de Carrodilla para vivir el Vía Crucis

En el marco de Semana Santa, miles de mendocinos se congregan este Viernes Santo en el Calvario de Carrodilla para participar del tradicional Vía Crucis, una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.
Miles de fieles llegan al predio para participar de las celebraciones. Hay cortes de tránsito y un operativo especial durante toda la jornada. Los horarios de las misas.
En el marco de Semana Santa, miles de mendocinos se congregan este Viernes Santo en el Calvario de Carrodilla para participar del tradicional Vía Crucis, una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.
Como cada año, el predio ubicado entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo se convierte en el principal punto de encuentro religioso, con una jornada marcada por la reflexión, la oración y la masiva presencia de peregrinos.
Durante este viernes, las actividades en el Calvario se desarrollarán de manera ininterrumpida, con recorridos del Vía Crucis cada dos horas para facilitar la participación de los fieles.
El momento central tuvo lugar a las 10, cuando el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, encabezó el Vía Crucis oficial, uno de los eventos más convocantes de toda la Semana Santa.
Por la tarde, el cronograma del Viernes Santo incluye:
Además, el predio permanecerá abierto durante toda la jornada, permitiendo que los fieles puedan acercarse a rezar, agradecer o simplemente vivir un momento de recogimiento espiritual.
Debido a la gran concurrencia esperada, se dispuso un operativo especial de tránsito y seguridad en las inmediaciones del Calvario.
El corte vehicular se extenderá desde las 10 hasta las 23, abarcando la zona comprendida entre calle Bolivia (Luján de Cuyo) y las intersecciones de Baigorria y Javier Morales, en Godoy Cruz.
Del operativo participan inspectores de tránsito, Policía de Mendoza, Defensa Civil y personal de Ambiente, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los asistentes.
Las celebraciones de Semana Santa continuarán durante los próximos días en el Calvario, con una agenda que combina liturgia y encuentros religiosos. El cronograma previsto es el siguiente:
Durante todo el fin de semana, el predio permanecerá abierto para quienes deseen acercarse a rezar o participar de las distintas actividades.
Además del Calvario, la provincia ofrece una amplia agenda de actividades culturales, turísticas y religiosas para mendocinos y visitantes. Entre las opciones más destacadas aparecen:
De esta manera, Mendoza se consolida como uno de los destinos más elegidos para Semana Santa, combinando el fervor religioso con actividades culturales y al aire libre.