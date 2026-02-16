Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

Este domingo, Bad Bunny brindó su tercer y último show en Buenos Aires y el Monumental vibró al ritmo de la música del puertorriqueño. Sin embargo, una de las protagonistas del espectáculo fue Wanda Nara, a quien se la vio bailar muy cerca del artista en "la casita".
Qué es "la casita" y por qué estaba Wanda Nara
"La casita” en los shows de Bad Bunny es una escenografía que recrea una casa típica puertorriqueña, generalmente de estilo humilde y caribeño, que forma parte central del concepto visual de sus conciertos más recientes.
En Argentina, "la casita" estuvo montada en un escenario secundario que le permitió interactuar con el público de una forma más cercana. Además de Wanda Nara, también estuvo Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK.