Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

Este domingo, Bad Bunny brindó su tercer y último show en Buenos Aires y el Monumental vibró al ritmo de la música del puertorriqueño. Sin embargo, una de las protagonistas del espectáculo fue Wanda Nara, a quien se la vio bailar muy cerca del artista en "la casita".

Miles de fanáticos gritaron de euforia al ver a la conductora de MasterChef Celebrity en las pantallas del estadio de River Plate, mientras sonaba "Tití me preguntó".

Qué es "la casita" y por qué estaba Wanda Nara "La casita" en los shows de Bad Bunny es una escenografía que recrea una casa típica puertorriqueña, generalmente de estilo humilde y caribeño, que forma parte central del concepto visual de sus conciertos más recientes.

Allí el artista congrega a figuras locales para compartir el baile, mientras suena su música y se siente la fiesta latina en el ambiente. Esta vez, Bad Bunny lucía la camiseta de Lionel Messi del Mundial de Alemania en 2006.

En Argentina, "la casita" estuvo montada en un escenario secundario que le permitió interactuar con el público de una forma más cercana. Además de Wanda Nara, también estuvo Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK.