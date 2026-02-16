16 de febrero de 2026
{}
Tercer show en River

Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

La conductora de MasterChef Celebrity fue parte del último recital del puertorriqueño en Argentina. Mirá el video.

Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en la casita

Muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

Sitio Andino MuchoShow

Este domingo, Bad Bunny brindó su tercer y último show en Buenos Aires y el Monumental vibró al ritmo de la música del puertorriqueño. Sin embargo, una de las protagonistas del espectáculo fue Wanda Nara, a quien se la vio bailar muy cerca del artista en "la casita".

Qué es "la casita" y por qué estaba Wanda Nara

"La casita” en los shows de Bad Bunny es una escenografía que recrea una casa típica puertorriqueña, generalmente de estilo humilde y caribeño, que forma parte central del concepto visual de sus conciertos más recientes.

En Argentina, "la casita" estuvo montada en un escenario secundario que le permitió interactuar con el público de una forma más cercana. Además de Wanda Nara, también estuvo Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK.

