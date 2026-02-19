Se conoció la primera foto del nieto de Ricardo Darín: el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

19 de febrero de 2026
¡Hermoso!

Las redes se llenaron de ternura cuando Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, nieto de Ricardo Darín, junto a su papá Chino Darín.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de ternura: Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, el nieto de Ricardo Darín, junto a su papá, Chino Darín. A continuación, te mostramos la imagen que rápidamente se viralizó.

Emoción total: la primera foto del nieto de Ricardo Darín

Recientemente, Úrsula Corberó sorprendió y emocionó a sus seguidores al compartir en redes sociales una postal profundamente íntima. La imagen retrata a su pareja, Chino Darín, en un momento de absoluta conexión con su hijo recién nacido, Dante, a quien sostiene en su pecho.

La fotografía fue tomada apenas nueve días después del nacimiento del bebé y muestra al actor sentado, con el torso descubierto, mientras abraza a su hijo con una expresión serena y natural, reflejo de los primeros días de la paternidad.

