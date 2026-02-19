19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Caótico

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

Este miércoles hubo nueva gala del reality MasterChef Celebrity y Andy Chango sorprendió con uno de los peores platos, dejando al jurado sin palabras.

No coman, no hace falta: el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Andy Chango presentó uno de los peores platos de la gala y dejó al jurado sin palabras.

Andy Chango presentó un plato fallido y el jurado fue implacable en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity. La propuesta fue una pechuga cordon bleu con salsa bechamel de champiñones y vegetales torneados, una preparación clásica que requería precisión técnica y atención en los tiempos de cocción.

Lee además
Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón video
Noche de misterio

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón
Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?
Expectativa

Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?

Sin embargo, desde el inicio, el propio participante encendió las alarmas al advertir: No lo prueben porque está crudo. Tras la devolución, el jurado no tuvo piedad con el cantante y señaló múltiples fallas en el plato.

Sin título (1)
El plato que presentó Andy Chango al jurado de MasterChef Celebrity

El plato que presentó Andy Chango al jurado de MasterChef Celebrity

“Ni siquiera la papa está igual que la zanahoria de tamaño. Era una réplica, lamentablemente. La chaucha está marrón, la bechamel es un engrudo, un pegamento, y la pechuga está cruda”, sentenció Damián Betular con dureza. Luego, Maru Botana reforzó la crítica y fue contundente: “El pollo nunca te puede quedar crudo. Faltó estar más atento”.

Como era de esperarse, Andy recibió el delantal gris y pasó directamente a la “La noche de última chance”. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Cuándo se emite la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Qué dijo El Chino Leunis sobre su mala onda con Ian Lucas en MasterChef Celebrity

La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas

Medallas, sustos y delantal negro en MasterChef Celebrity: quiénes se lo llevaron

En una noche complicada de MasterChef Celebrity, se sumaron nuevos delantales grises

MasterChef Celebrity: cómo se repartieron el balcón y los delantales grises

No le gustó la devolución, se mostró frustrada y explotó contra el jurado de MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón video
Noche de misterio

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones