"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Andy Chango presentó uno de los peores platos de la gala y dejó al jurado sin palabras.

Andy Chango presentó un plato fallido y el jurado fue implacable en MasterChef Celebrity Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity. La propuesta fue una pechuga cordon bleu con salsa bechamel de champiñones y vegetales torneados, una preparación clásica que requería precisión técnica y atención en los tiempos de cocción.

Sin embargo, desde el inicio, el propio participante encendió las alarmas al advertir: “No lo prueben porque está crudo”. Tras la devolución, el jurado no tuvo piedad con el cantante y señaló múltiples fallas en el plato.

Sin título (1) El plato que presentó Andy Chango al jurado de MasterChef Celebrity “Ni siquiera la papa está igual que la zanahoria de tamaño. Era una réplica, lamentablemente. La chaucha está marrón, la bechamel es un engrudo, un pegamento, y la pechuga está cruda”, sentenció Damián Betular con dureza. Luego, Maru Botana reforzó la crítica y fue contundente: “El pollo nunca te puede quedar crudo. Faltó estar más atento”.

Como era de esperarse, Andy recibió el delantal gris y pasó directamente a la “La noche de última chance”. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.