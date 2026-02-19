19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Conocé la trayectoria de Rafael Olarra, el creativo que despertó rumores de romance con el actor Pedro Pascal tras ser vistos en Nueva York.

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal

 Por Analía Martín

El mundo del espectáculo internacional puso su mirada sobre un creativo argentino tras los recientes rumores que vinculan sentimentalmente al actor Pedro Pascal con Rafael Olarra. Ambos fueron fotografiados compartiendo una cita durante el día de San Valentín en las calles de Nueva York, lo que despertó una ola de especulaciones sobre el presente sentimental del protagonista de grandes éxitos.

Olarra no es ningún improvisado en la escena neoyorquina, ciudad donde reside desde hace varios años. Su perfil profesional destaca principalmente como director creativo y diseñador de interiores de gran prestigio en el mercado estadounidense. Su trabajo ha sido clave en la definición estética de hoteles de lujo y proyectos residenciales sumamente exclusivos.

Lee además
Se conoció la primera foto del nieto de Ricardo Darín: el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó
¡Hermoso!

Se conoció la primera foto del nieto de Ricardo Darín: el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó
No coman, no hace falta: el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock
Caótico

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock
Rafael Olarra, novio de Pedro Pascal
Rafael Olarra, el diseñador argentino que le habría robado el corazón a Pedro Pascal

Rafael Olarra, el diseñador argentino que le habría robado el corazón a Pedro Pascal

El origen de los rumores de romance

Las imágenes capturadas el pasado 14 de febrero muestran a la dupla caminando de forma relajada y cercana por la Gran Manzana. Estas fotografías alimentaron rápidamente las sospechas de un vínculo que superaría la simple amistad profesional o social entre ambos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación frente a los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, la química evidente captada por los flashes generó un enorme interés por conocer más sobre el pasado del diseñador argentino.

image
Pedro Pascal se mostró muy a gusto y tranquilo paseando con Rafael Olarra el pasado 14 de febrero

Pedro Pascal se mostró muy a gusto y tranquilo paseando con Rafael Olarra el pasado 14 de febrero

Trayectoria y vínculo con Pedro Pascal

Rafael Olarra cuenta con una sólida formación en artes y diseño, lo que le permitió abrirse paso en mercados altamente competitivos. Nacido en Buenos Aires y criado en Gualeguaychú, Rafael se formó en la Universidad del Cine y más tarde consolidó su perfil profesional en el mundo creativo y la moda. Su carrera lo llevó a colaborar con figuras como Mario Testino y a liderar campañas para revistas de renombre internacional.

Aunque Pedro Pascal suele mantener su vida privada bajo un estricto hermetismo, su reciente cercanía con el argentino rompió esa barrera. A lo largo de su carrera, el actor chileno evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética. Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica.

En entrevistas pasadas, el actor reconoció que la exposición añade complejidad a los vínculos sentimentales: “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”. Quizás sea por ésto que ambos aún no blanquearon su romance.

Temas
Seguí leyendo

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón

Un exganador de Gran Hermano perdió todo en un incendio

Amalia Granata y sus confesiones: de la noche con Robbie Williams a la polémica con su hija

Valentina Cervantes llegó a la Argentina: ¿vuelve a MasterChef Celebrity 2025?

Balcón y delantales grises: así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Beto Casella rompió el silencio: la drástica decisión del conductor tras su escandaloso cruce con Yanina Latorre

El cine argentino de luto: murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

Video: muy cerca de Bad Bunny, Wanda Nara fue una de las protagonistas en "la casita"

LO QUE SE LEE AHORA
No coman, no hace falta: el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock
Caótico

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

La mayoría de los servicios estatales se prestan con normalidad.
Contra la reforma laboral

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn