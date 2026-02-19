Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

El mundo del espectáculo internacional puso su mirada sobre un creativo argentino tras los recientes rumores que vinculan sentimentalmente al actor Pedro Pascal con Rafael Olarra. Ambos fueron fotografiados compartiendo una cita durante el día de San Valentín en las calles de Nueva York, lo que despertó una ola de especulaciones sobre el presente sentimental del protagonista de grandes éxitos.

Olarra no es ningún improvisado en la escena neoyorquina, ciudad donde reside desde hace varios años. Su perfil profesional destaca principalmente como director creativo y diseñador de interiores de gran prestigio en el mercado estadounidense. Su trabajo ha sido clave en la definición estética de hoteles de lujo y proyectos residenciales sumamente exclusivos.

Las imágenes capturadas el pasado 14 de febrero muestran a la dupla caminando de forma relajada y cercana por la Gran Manzana. Estas fotografías alimentaron rápidamente las sospechas de un vínculo que superaría la simple amistad profesional o social entre ambos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación frente a los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, la química evidente captada por los flashes generó un enorme interés por conocer más sobre el pasado del diseñador argentino.

image Pedro Pascal se mostró muy a gusto y tranquilo paseando con Rafael Olarra el pasado 14 de febrero

Trayectoria y vínculo con Pedro Pascal

Rafael Olarra cuenta con una sólida formación en artes y diseño, lo que le permitió abrirse paso en mercados altamente competitivos. Nacido en Buenos Aires y criado en Gualeguaychú, Rafael se formó en la Universidad del Cine y más tarde consolidó su perfil profesional en el mundo creativo y la moda. Su carrera lo llevó a colaborar con figuras como Mario Testino y a liderar campañas para revistas de renombre internacional.

Aunque Pedro Pascal suele mantener su vida privada bajo un estricto hermetismo, su reciente cercanía con el argentino rompió esa barrera. A lo largo de su carrera, el actor chileno evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética. Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica.

En entrevistas pasadas, el actor reconoció que la exposición añade complejidad a los vínculos sentimentales: “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”. Quizás sea por ésto que ambos aún no blanquearon su romance.