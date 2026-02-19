19 de febrero de 2026
Sitio Andino
Noche de misterio

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala con una invitada especial. Mirá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 18 de febrero

Las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente este miércoles en una gala de alta exigencia. Los participantes debieron preparar una pechuga de pollo rellena con jamón y queso, a partir de enigmas leídos por la invitada especial Momi Giardina.

Aunque el desafío parecía sencillo, varios famosos tuvieron inconvenientes, especialmente Andy Chango. Contrariamente, Sofía "La Reini" Gonet, Emilia Attias y Claudio "Turco" Husaín lograron los mejores platos y subieron directamente al balcón.

Embed - Todo sobre el cordon bleu, plato de pistas y misterios para los detectives de Masterchef Celebrity

Por el contrario, Maxi López, Evangelina Anderson y Andy Chango presentaron las preparaciones más flojas y recibieron los delantales grises, quedando así rumbo a “La noche de última chance”.

