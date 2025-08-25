Mal momento

Tenso momento se vivió en La Voz Argentina con una participante

El hecho se dio durante los Playoffs que se disputan por estos días en La Voz Argentina 2025. Mirá el tenso momento que se dio en team de Lali Espósito.

Este domingo el equipo de Lali Espósito fue el encargado de abrir los Playoffs en La Voz Argentina 2025 (Telefe), y uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Iara Lombardi, quien atravesó una situación de angustia en plena presentación al detener su performance de forma inesperada.

Lali Espósito se puso el equipo al hombro

La participante estaba interpretando el estribillo de “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando interrumpió su canto, aparentemente por una desafinación. En ese instante, Lali, desde su silla, comenzó a alentarla: "¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!".

Una vez finalizada la canción, la artista pop se acercó rápidamente para abrazarla y le dijo con afecto: "¡Arriba, che, qué hermosa!". Iara, afectada, explicó: "Hasta acá de los nervios". Luego, agregó: "No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...", dejando entrever que la emoción le jugó una mala pasada.

Embed - Iara Lombardi - “Vuélveme a querer” - Team Lali - Playoffs - La Voz Argentina 2025

Acto seguido, Soledad Pastorutti tomó la palabra con una mirada comprensiva sobre lo ocurrido: "Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada". Fuente: primicias Ya

