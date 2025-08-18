El tropiezo que emocionó al jurado de La Voz Argentina y conquistó a Luck Ra

Federico Mestre, el concursante de La Voz Argentina que conquistó a Luck Ra

El error que generó tensión en el estudio En esta nueva entrega del certamen, Federico Mestre y Leonardo Belmonte, se enfrentaron con “Tu jardín con enanitos” y “Niña bonita”. Al iniciar su presentación, Federico tuvo una confusión que lo descolocó y generó un silencio de nervios en el estudio. Sin embargo, lejos de detenerse, el participante logró recomponerse y seguir adelante con firmeza, lo que despertó la atención de los coaches y del público presente.

image Telefé El jurado no pasó por alto el esfuerzo. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, fue una de las primeras en resaltar la actitud del joven. “Quiero rescatar que Fede no solo se recuperó con la voz sino también con el espíritu”, expresó, destacando que lo importante no fue la equivocación, sino la manera en que supo salir de ella.

La reflexión de Soledad Pastorutti sobre la resiliencia La más profunda fue, sin dudas, Soledad Pastorutti, quien ofreció una mirada que trascendió lo musical: “Me hiciste olvidar de lo que pasó al principio. Yo eso lo valoro mucho porque reponerse a la frustración es lo más difícil que nos toca a los seres humanos y cuando estamos expuestos, peor. A mí me gustaría que muchos chicos de tu edad puedan aprender de esto que pasó hoy”, reflexionó ante un público que escuchaba con atención.

La decisión final de Luck Ra y Cazzu El conductor del ciclo, Nico Occhiato, intervino en el momento de mayor expectativa y le preguntó a Luck Ra por su decisión. Con cierta duda, el cantante cordobés respondió: "Solo sé que no sé nada", desatando risas en el estudio. Finalmente, junto a Cazzu, optaron por que Federico Mestre continuara en la competencia, premiando no solo la calidad vocal sino también la capacidad de sobreponerse a la adversidad. El episodio dejó claro que La Voz Argentina, más allá de ser un show televisivo de Telefe, también puede convertirse en un espacio de aprendizaje y superación personal. Para los mendocinos y argentinos que siguen el programa, la historia de Federico Mestre no fue solo una anécdota de la competencia: fue una muestra de que los errores no definen a las personas, sino la forma en que se enfrentan.