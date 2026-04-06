La vida de un exgalán de telenovelas que eligió Mendoza como refugio emocional

Raúl Taibo supo ser el rostro indiscutido de la telenovela argentina durante décadas, conquistando el prime time con éxitos como "Amor en custodia" y "Una voz en el teléfono". Sin embargo, a los 72 años, el galán decidió dar un giro radical a su existencia, eligiendo el silencio de las montañas mendocinas sobre la exposición mediática.

Según contaron fuentes cercanas al actor, Taibo estaría instalado en una casa cercana a la cordillera . El artista cambió los sets de grabación por una rutina conectada con la naturaleza. Este retiro voluntario no fue casual, sino que respondió a una búsqueda profunda de paz t ras años de altísima exposición y jornadas laborales agotadoras .

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Su prioridad absoluta hoy tiene nombre propio: Francesca. El actor fue padre nuevamente a los 62 años y decidió que su mejor papel sería el de una paternidad presente , acompañando el crecimiento de su hija menor lejos de las cámaras que lo persiguieron durante media vida.

Raúl Taibo, uno de los galanes más queridos de las telenovelas argentinas

Quienes lo han visto aseguran que atraviesa un proceso de gran introspección. Se volcó a la meditación, al chamanismo y a diversas terapias holísticas que le permitieron procesar el paso del tiempo con una mirada serena, aceptando las dificultades de la edad y su presente sin las presiones de la industria.

Raúl Taibo cuando era más o menos viejo Raúl Taibo | Su último trabajo fue en el 2019

A diferencia de sus colegas, Taibo es un "fantasma digital" que no utiliza redes sociales ni asiste a eventos públicos. Su última aparición teatral fue en 2019 con "Perfectos desconocidos" y, desde entonces, rechazó sistemáticamente cada propuesta para volver a la televisión abierta.

Sin embargo, recientemente sorprendió con un nuevo look para un proyecto especial: la grabación de un audiolibro de la Biblia. En las imágenes difundidas, se lo ve con una cabellera canosa y muy larga, una apariencia muy distinta a la que lucía como galán de telenovela tradicional.

Raúl Taibo ahora Así luce hoy Raúl Taibo, el actor que supo ser un galán de telenovelas como "Una voz en el teléfono"

El presente del galán de telenovela en la cordillera

Carolina Papaleo, su eterna compañera de ficción, reveló que mantienen un vínculo íntimo a pesar de la distancia. Cada enero cumplen el ritual de llamarse por sus cumpleaños, aunque reconoce que desde la pandemia es difícil verlo en persona por lo instalado que está en nuestra provincia.

Taibo encontró en Mendoza su lugar en el mundo, un refugio donde escribe su propia historia sin guiones. A los 72 años, el hombre que hizo suspirar a generaciones prefiere el sonido del viento en la montaña antes que el aplauso de la platea, confirmando que la paz es su mejor conquista.