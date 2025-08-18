"Pero la p...": el enojo de Soledad en La Voz Argentina que hizo reír a todos

El juego de Sofi Martínez que provocó una divertida reacción de Soledad en La Voz Argentina

En una nueva gala de La Voz Argentina 2025, "La Sole" protagonizó uno de los momentos más comentados. La cantante y jurado del programa de Telefe aceptó participar de un juego propuesto por la host digital Sofi Martínez , pero un pequeño error la dejó fuera de competencia y generó risas tanto en el estudio como en las redes sociales.

En distintas entrevistas a lo largo de sus casi treinta años de carrera, Soledad Pastorutti confesó que tiene un marcado espíritu competitivo. Este domingo lo volvió a demostrar al sumarse al reto para las redes de La Voz Argentina , convencida de que podía superarlo sin problemas.

La dinámica consistía en responder distintas preguntas sin decir las palabras “sí” ni “no”. A primera vista parecía sencillo, pero las preguntas iban aumentando en dificultad y ponían a prueba la concentración. Con su carisma, La Sole aceptó el desafío y respondió con ocurrencia a frases como: “ ¿Creés que tu equipo es el mejor? ” o “ ¿Sos buena cocinando? ”.

Lejos de quedarse callada, Soledad Pastorutti apeló al ingenio para salir airosa. Con respuestas divertidas como “puede ser” o “a veces me sale bien”, la artista iba superando las trampas del juego, lo que generó complicidad y risas entre quienes la rodeaban en el estudio. Su objetivo era claro: no caer en la tentación de usar las palabras prohibidas.

La Voz Argentina: el momento del error en y la reacción viral

Todo marchaba perfecto hasta que, sobre el final, una distracción la llevó a responder de forma equivocada. En ese instante, Soledad Pastorutti exclamó entre risas: “Pero la p... madre”, dejando en claro la bronca que le dio perder justo cuando estaba a punto de ganar. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las cuentas oficiales del certamen.

Los seguidores no tardaron en llenar los comentarios de mensajes de apoyo y humor. “Te amo Sole, sos lo más. Te re entiendo, es re difícil”, escribió una usuaria. Otro fan comentó: “Jajaja, se pasa la Sole”, mientras que alguien más destacó: “Sos tan sensible, tus gestos cuando escuchás a los competidores hablan por vos. Me emociono cuando se te caen lágrimas”.

En una gala anterior de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti se conmovió hasta las lágrimas al escuchar la interpretación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, quienes cantaron “La llamadora”, tema compuesto por Félix Dardo Palorma que la coach había grabado años atrás junto a Raly Barrionuevo.

Al finalizar la presentación, la Sole agradeció a ambos participantes por el momento vivido y se dirigió especialmente a Milena: "Hiciste cosas en el dúo que no se hubiese imaginado nunca".

Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción", agregó. Luego, le dijo a Agustín: "Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien".