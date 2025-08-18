Reacción inesperada

"Pero la p...": el enojo de Soledad en La Voz Argentina que hizo reír a todos

Soledad Pastorutti participó de un juego en La Voz Argentina y, tras perder por distracción, dejó una frase que generó risas y apoyo en redes. Mirá el video.

El juego de Sofi Martínez que provocó una divertida reacción de Soledad en La Voz Argentina

El juego de Sofi Martínez que provocó una divertida reacción de Soledad en La Voz Argentina

Por Sitio Andino MuchoShow

En una nueva gala de La Voz Argentina 2025, "La Sole" protagonizó uno de los momentos más comentados. La cantante y jurado del programa de Telefe aceptó participar de un juego propuesto por la host digital Sofi Martínez, pero un pequeño error la dejó fuera de competencia y generó risas tanto en el estudio como en las redes sociales.

En distintas entrevistas a lo largo de sus casi treinta años de carrera, Soledad Pastorutti confesó que tiene un marcado espíritu competitivo. Este domingo lo volvió a demostrar al sumarse al reto para las redes de La Voz Argentina, convencida de que podía superarlo sin problemas.

Lee además
Federico Mestre, el concursante de La Voz Argentina que conquistó a Luck Ra video
De la tensión al aplauso

El tropiezo que emocionó al jurado de La Voz Argentina y conquistó a Luck Ra
La Voz Argentina: nadie entendía por qué lloraba... hasta que dijo esto tras ganar su knockout video
Emoción total

La Voz Argentina: nadie entendía por qué lloraba... hasta que dijo esto tras ganar su knockout

El reto de Sofi Martínez que complicó a "La Sole"

La dinámica consistía en responder distintas preguntas sin decir las palabras “sí” ni “no”. A primera vista parecía sencillo, pero las preguntas iban aumentando en dificultad y ponían a prueba la concentración. Con su carisma, La Sole aceptó el desafío y respondió con ocurrencia a frases como: “¿Creés que tu equipo es el mejor? ” o “¿Sos buena cocinando?”.

Lejos de quedarse callada, Soledad Pastorutti apeló al ingenio para salir airosa. Con respuestas divertidas como “puede ser” o “a veces me sale bien”, la artista iba superando las trampas del juego, lo que generó complicidad y risas entre quienes la rodeaban en el estudio. Su objetivo era claro: no caer en la tentación de usar las palabras prohibidas.

La Voz Argentina: el momento del error en y la reacción viral

Todo marchaba perfecto hasta que, sobre el final, una distracción la llevó a responder de forma equivocada. En ese instante, Soledad Pastorutti exclamó entre risas: “Pero la p... madre”, dejando en claro la bronca que le dio perder justo cuando estaba a punto de ganar. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las cuentas oficiales del certamen.

Los seguidores no tardaron en llenar los comentarios de mensajes de apoyo y humor. “Te amo Sole, sos lo más. Te re entiendo, es re difícil”, escribió una usuaria. Otro fan comentó: “Jajaja, se pasa la Sole”, mientras que alguien más destacó: “Sos tan sensible, tus gestos cuando escuchás a los competidores hablan por vos. Me emociono cuando se te caen lágrimas”.

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino

En una gala anterior de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti se conmovió hasta las lágrimas al escuchar la interpretación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, quienes cantaron “La llamadora”, tema compuesto por Félix Dardo Palorma que la coach había grabado años atrás junto a Raly Barrionuevo.

Soledad Pastorutti
La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino.

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino.

Al finalizar la presentación, la Sole agradeció a ambos participantes por el momento vivido y se dirigió especialmente a Milena: "Hiciste cosas en el dúo que no se hubiese imaginado nunca".

Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción", agregó. Luego, le dijo a Agustín: "Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien".

Temas
Seguí leyendo

Tras su inesperada ausencia en Telefe, ¿Qué pasará finalmente con La Voz Argentina?

Eliminado y rescatado: el curioso caso de Luck Ra con un participante en La Voz Argentina

La Voz Argentina: cómo le fue al mendocino Pablo Galve y qué importante mensaje dejó

El desagradable momento que vivió Cazzu con Luck Ra que generó rechazo en La Voz Argentina

Nico Occhiato revisó los vasos de los coaches en La Voz y lo que encontró dejó a todos sorprendidos

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Cómo sigue La Voz Argentina al terminar las "batallas"

LO QUE SE LEE AHORA
El cantante L-Gante fue retenido en Ezeiza por estar en la lista de deudores alimentarios. 
escándalo

L-Gante figura en la lista de deudores alimentarios y no lo dejaron salir del país

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Pablo Segura
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro