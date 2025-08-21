La Voz Argentina: qué exfutbolista se sumó a un fútbol tenis en pleno reality

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se transmitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir a la mejor voz del país. En esta ocasión, el programa sorprendió a los televidentes al mostrar a todos los coaches disputando un partido de fútbol tenis con un exfutbolista. ¿Sabés quién es?

Qué exfutbolista se sumó a un fútbol tenis en pleno desarrollo de La Voz Argentina La Voz Argentina, el programa que conduce Nicolás Occhiato no deja de sorprender a sus fanáticos con momentos divertidos e inesperados. En la última emisión, el programa mostró a los coaches disputando un entretenido partido de fútbol tenis.

Fabián Cubero Fabián “Poroto” Cubero, el invitado en La Voz Argentina. En medio del juego, Lali simuló pedir refuerzos y, para sorpresa de todos, apareció nada menos que Fabián “Poroto” Cubero, histórico exfutbolista de Vélez Sarsfield.

El divertido episodio llegó a su punto máximo cuando Cubero lanzó la pelota hacia el techo y “rompió” un foco, lo que generó risas y reacciones entre los presentes.

Embed - Lali llamó a Fabián Cubero para competir contra sus compañeros - La Voz Argentina 2025