Salió de la cárcel en junio

Godoy Cruz: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Un grave caso de violencia de género ocurrió en Godoy Cruz. El hombre habría atacado a su expareja, escapó en un auto, chocó durante la fuga y lo detuvieron.

 Por Carla Canizzaro

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz. Una mujer realizó un llamado a la línea de Emergencias y alertó que un hombre la habría golpeado en la vía pública. Personal policial arribó al lugar, constató el hecho y a los minutos comenzó una persecusión.

La víctima, una mujer de 43 años, denunció que su ex pareja, Ángel Gabriel Pérez (39), quien recientemente había recuperado la libertad a fines de junio y en reiteradas ocasiones la había agredido físicamente.

Al arribar personal de la Comisaría 40ª, la mujer relataba lo sucedido cuando el agresor se presentó en el lugar, realizando amenazas y gestos intimidatorios tanto hacia ella como hacia los efectivos. En ese momento, Pérez escapó a bordo de un Ford Escort, desobedeciendo las sirenas y balizas policiales.

El imputado sufrió escoriaciones superficiales, por lo que fue asistido por un médico y posteriormente trasladado a la Comisaría 6ª, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. En tanto, la víctima fue derivada a la Comisaría 27ª para formalizar la denuncia correspondiente.

La jueza penal de turno, Alejandra Alonso, intervino en la causa y ordenó las actuaciones correspondientes.

