Godoy Cruz: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro







Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz. Una mujer realizó un llamado a la línea de Emergencias y alertó que un hombre la habría golpeado en la vía pública. Personal policial arribó al lugar, constató el hecho y a los minutos comenzó una persecusión.

Un nuevo caso de violencia tuvo lugar en Godoy Cruz La víctima, una mujer de 43 años, denunció que su ex pareja, Ángel Gabriel Pérez (39), quien recientemente había recuperado la libertad a fines de junio y en reiteradas ocasiones la había agredido físicamente.

Al arribar personal de la Comisaría 40ª, la mujer relataba lo sucedido cuando el agresor se presentó en el lugar, realizando amenazas y gestos intimidatorios tanto hacia ella como hacia los efectivos. En ese momento, Pérez escapó a bordo de un Ford Escort, desobedeciendo las sirenas y balizas policiales.

La fuga duró apenas unos minutos: el conductor perdió el dominio del vehículo y colisionó contra un poste de luz en la intersección de calles Santander y Zaragoza, donde finalmente fue reducido y detenido.

El imputado sufrió escoriaciones superficiales, por lo que fue asistido por un médico y posteriormente trasladado a la Comisaría 6ª, quedando a disposición de la Oficina Fiscal. En tanto, la víctima fue derivada a la Comisaría 27ª para formalizar la denuncia correspondiente. La jueza penal de turno, Alejandra Alonso, intervino en la causa y ordenó las actuaciones correspondientes.