Educación vial para adultos mayores: una charla clave en Godoy Cruz

La educación vial es un proceso de formación de capacidades y conocimientos . Es por ello que socializa e integra a las personas mediante prácticas, habilidades y valores necesarios para mejorar sus relaciones viales . También aumentar la seguridad en las vías de circulación , a fin de reducir los daños, siniestros y pérdidas.

Esta capacitación es dirigida a personas mayores de 66 años próximas a renovar su licencia. Se dictará el lunes 25 de agosto, de 10.00 a 12.00 horas, en el Centro de Jubilados Honrar la Vida en calle Laprida 1567 de Godoy Cruz .

En todos los puntos del departamento Educación vial sobre ruedas: la campaña "Pedalear Seguro" llega a escuelas y barrios

Cabe destacar que, la capacitación tiene como objetivo que las personas mayores practiquen y reconozcan los requisitos de renovación , entre otros conceptos. Además, es gratuita y con cupos limitados. Prepararse para c onducir de forma segura .

La finalidad de esta iniciativa es promover conductas viales más responsables y seguras entre los participantes. Con una mayor comprensión de las normativas y una conciencia más aguda sobre la importancia de la seguridad vial, se espera contribuir significativamente a la reducción de accidentes y mejorar la convivencia en las vías de circulación.

El encuentro en Godoy Cruz abordará temas fundamentales como:

Las normas de tránsito actualizadas.

Señales y reglamentación vial.

Consejos para realizar un examen práctico con confianza.

Estrategias para mejorar la seguridad al volante.

image

¿Cómo participar en Godoy Cruz?

La charla es gratuita, pero con cupos limitados. Por eso, los interesados deben inscribirse enviando un correo a desarrollovialgc@gmail o telefónicamente al 2613064960. Es importante proporcionar nombre, apellido, dirección y un número de contacto al momento de la inscripción.

¿Por qué es importante?

Las estadísticas señalan que los adultos mayores enfrentan desafíos específicos en la conducción. Por ejemplo, en la adaptación a nuevas normativas y la revisión de hábitos al volante. Por lo que este tipo de actividades son esenciales para fomentar la seguridad vial. Como así también para impulsar la confianza de quienes desean mantenerse activos e independientes.

Información adicional

Dado que los lugares son limitados, se sugiere asegurar la participación lo antes posible. Este espacio será una excelente oportunidad para resolver dudas, compartir experiencias y prepararse de manera integral para rendir el examen de licencia.