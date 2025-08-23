Operativo

Godoy Cruz: la Policía Rural incautó más de 115 kilos de carne en mal estado

Un operativo en Godoy Cruz terminó con el secuestro de más de 115 kg de carne en mal estado. Conocé todos los detalles en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural, desplegó un procedimiento que dejó como resultado el secuestro de 118 kg de carne en mal estado. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber del operativo que se llevó a cabo en el departamento de Godoy Cruz.

Parte de la carne secuestrada por la Policía Rural en Godoy Cruz

La Policía Rural incautó más de 115 kilos de carne en mal estado en Godoy Cruz

El operativo fue en el marco del Plan Integral Contra el Abigeato, en Godoy Cruz, junto con personal de Bromatología del Municipio, que procedió a clausurar el lugar.

El procedimiento sucedió en un domicilio del barrio Dolores Prats de Huisi, en Godoy Cruz, donde se constató la existencia de 118 kilos de productos cárnicos en mal estado y de una máquina embutidora utilizada de manera clandestina. El hecho ocurrió cuando los efectivos verificaron que los productos encontrados en freezers no cumplían con la cadena de frío ni con las condiciones sanitarias necesarias para el consumo humano.

Además se detectó la elaboración de embutidos sin autorización, lo que motivó el secuestro de la embutidora vertical y la desnaturalización de toda la mercadería. Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, el comercio quedó inhabilitado.

La estrategia integral que permitió desarrollar este allanamiento busca combatir el faenamiento clandestino, el transporte ilegal de carne y las condiciones irregulares de comercialización. Incluye controles permanentes en zonas rurales y urbanas con el objetivo de proteger la salud pública, garantizar la trazabilidad de los productos y resguardar la producción ganadera de la provincia.

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

