En el Espacio Arizu

175 años del legado de José San Martín: Godoy Cruz abre una muestra con documentos históricos

La exposición conmemora los 175 años del fallecimiento del General San Martín y reúne valiosas piezas documentales del archivo Olmos Zárate y el Archivo Arizu.

Muestra sobre José de San Martín.

Muestra sobre José de San Martín.

Por lo que, reúne piezas documentales de alto valor histórico, pertenecientes al fondo de archivo de Olmos Zárate y del Archivo Arizu (ABA).

Lee además
Festejo del Padre de la Patria en Plaza Independencia
Cultura, identidad y memoria sanmartiniana

La Plaza Independencia se llena de folclore para homenajear al Padre de la Patria
Nuevo símbolo sanmartiniano en Malargüe: plantan retoño del Manzano Histórico.
17 de Agosto

Nuevo símbolo sanmartiniano en Malargüe: plantan retoño del Manzano Histórico

Asimismo, la iniciativa cuenta con el auspicio de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Godoy Cruz y el Centro Tradicionalista Tropero Sosa. Es importante resaltar que, la muestra está especialmente pensada para que pueda asistir todo público. Entonces, podrán concurrir escuelas, estudiantes, instituciones culturales y vecinos. Es decir, toda persona que esté interesada en conocer más sobre la figura y el legado del Padre de la Patria podrá realizar la visita.

Encuentro con historiadores de José de San Martín

La inauguración oficial fue el martes, e incluyó un encuentro sanmartiniano con la participación de historiadores. Es que, los mismos se encargaron de explicar las distintas piezas expuestas. De manera tal que, se brindó un recorrido guiado por los documentos y relatos que marcaron la vida y obra del General San Martín.

Información para la visita en Godoy Cruz

La muestra estará abierta al público de lunes a jueves de 9.00 a 12.00 horas. Cabe destacar que, el acceso será libre y gratuito. Por lo tanto, las escuelas que deseen asistir con sus grupos deberán solicitar turno previamente al teléfono 2613398138.

En síntesis, este homenaje forma parte de las acciones culturales que el Municipio lleva adelante para mantener viva la historia nacional. De esta manera promueve espacios de reflexión y aprendizaje colectivo.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

La reapertura del Museo del Área Fundacional se vivió con San Martín, infancias y cultura

José de San Martín, 175 años después: la huella imborrable del Libertador de América

Mendoza homenajeó a San Martín con la presentación de un libro sobre su vida

Rusherking llega a Monte Comán para un cierre por los festejos, a todo ritmo

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano

LO QUE SE LEE AHORA
Rugby tag en Tunuyán.
Jornada de inducción

Rugby tag: Tunuyán impulsa un deporte inclusivo y sin contacto en las escuelas

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura