175 años del legado de José San Martín: Godoy Cruz abre una muestra con documentos históricos

Muestra sobre José de San Martín.

Por lo que, reúne piezas documentales de alto valor histórico, pertenecientes al fondo de archivo de Olmos Zárate y del Archivo Arizu (ABA).

Asimismo, la iniciativa cuenta con el auspicio de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Godoy Cruz y el Centro Tradicionalista Tropero Sosa. Es importante resaltar que, la muestra está especialmente pensada para que pueda asistir todo público. Entonces, podrán concurrir escuelas, estudiantes, instituciones culturales y vecinos. Es decir, toda persona que esté interesada en conocer más sobre la figura y el legado del Padre de la Patria podrá realizar la visita.

Encuentro con historiadores de José de San Martín La inauguración oficial fue el martes, e incluyó un encuentro sanmartiniano con la participación de historiadores. Es que, los mismos se encargaron de explicar las distintas piezas expuestas. De manera tal que, se brindó un recorrido guiado por los documentos y relatos que marcaron la vida y obra del General San Martín.

Información para la visita en Godoy Cruz La muestra estará abierta al público de lunes a jueves de 9.00 a 12.00 horas. Cabe destacar que, el acceso será libre y gratuito. Por lo tanto, las escuelas que deseen asistir con sus grupos deberán solicitar turno previamente al teléfono 2613398138. En síntesis, este homenaje forma parte de las acciones culturales que el Municipio lleva adelante para mantener viva la historia nacional. De esta manera promueve espacios de reflexión y aprendizaje colectivo.