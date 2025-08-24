Secuestraron equipos

Allanaron Megatecnología en Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

La Policía de Mendoza allanó el local de tecnología por presuntas estafas en Mendoza que afectaron a 70 personas con un perjuicio de más de 14 millones de pesos.

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas

 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por presuntas estafas en Mendoza. La firma, dedicada a la venta de computadoras, habría defraudado a 70 personas por más de 14 millones de pesos. El dueño, Cristian Olguín se encuentra prófugo.

Según la pesquisa, el esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año, afectando a unas 70 personas y generando un perjuicio patrimonial superior a los 14 millones de pesos.

allanamiento, policía, mendoza, megatecnología
La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por presuntas estafas en Mendoza

La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por presuntas estafas en Mendoza

Presunta estafa millonaria

Durante la medida judicial realizada en el local comercial, ubicado en Ciudad, y bajo las directivas de la fiscal de Instrucción N° 19, Mariana Pedot, los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM.

Además, se detuvo a una mujer, cuñada de uno de los implicados, quien quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos.

megatecnología, mendoza, estafa, policía de mendoza
Los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos

Los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos

La investigación continúa con el objetivo de cumplir los pedidos de captura de otros dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad colombiana, involucrados en las maniobras fraudulentas.

Qué pasó con el local y la explicación de su dueño que se encuentra prófugo

Días atrás, el dueño del local comercial ubicado en calle Catamarca de la Ciudad de Mendoza, realizó un video y lo publicó en las redes sociales. Explicó cuál es la situación actual del lugar y "asumió su error".

Cristian Olguín, quien es oriundo de Colombia, actualmente está prófugo. El hombre creó Megatecnología en el año 2015 y comercializaba celulares, tablets y accesorios. "Fue poco a poco que fui llevando el negocio a lo que realmente me ha gustado que son todo el tema de las computadoras", afirmó y agregó que en 2017 logró abrir el local en calle Catamarca.

Entre crisis y estabilidades, Olguín comentó que a partir de 2019 su local tuvo una gran repercusión y abrió 2 sucursales más, dos en Mendoza y una en Buenos Aires, con aproximadamente 40 personas trabajando. "Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos 2 años, han sido años realmente difíciles y me costó mucho reducir esa estructura", comentó Olguín en el video.

"Ese fue uno de mis de mis grandes errores porque esa estructura tan pesada que se formó hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad", agregó. A lo largo del video, el hombre expresó que cada vez le costaba más administrar el local comercial debido a que fallaba en pagos importantes, intentos de robos y la situación económica actual "no acompañaba mucho".

"Soy una persona que se equivocó, que falló en los números, que falló en la forma de trabajar, pero yo no soy un estafador porque yo nunca planeé hacer esto, yo nunca planeé llegar a este punto, pero llegué a este punto y debo asumir las consecuencias y debo asumir mi responsabilidad", manifestó.

