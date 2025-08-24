Concentración organizada

La Policía secuestró nueve motos en Rivadavia durante una juntada ilegal de Stunt

Jefatura de Rivadavia y personal de la Policía Vial desactivaron una juntada ilegal de Stunt. En medio del operativo, varios motociclistas escaparon.

Gracias al despliegue de varias unidades policiales, se logró detener y secuestrar nueve motocicletas

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

La Policía desactivó este domingo una juntada ilegal de Stunt en la calle Liniers, localidad de Santa María de Oro, Rivadavia. El operativo se llevó a cabo tras recibir alertas sobre la concentración organizada por la agrupación “Stunt Zona Norte al Graun", en la que participaron numerosas motos.

Operativo contra la juntada ilegal de Stunt en Rivadavia

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de numerosas motos, momento en el que varios motociclistas comenzaron a darse a la fuga. Gracias al despliegue de varias unidades policiales, se logró detener y secuestrar nueve motocicletas involucradas en el encuentro.

policía, motocicleta, operativo
La Policía desactivó este domingo una juntada ilegal de Stunt en la calle Liniers de Rivadavia

En el operativo trabajaron en conjunto la Jefatura de Rivadavia y el personal de Policía Vial, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir riesgos asociados a este tipo de reuniones.

Las autoridades recordaron que este tipo de concentraciones ilegales representan un peligro tanto para los participantes como para terceros, e instaron a la población a respetar las normativas de tránsito.

