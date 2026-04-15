15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Denuncia

Denuncian a Agostina Páez por retención indebida de un auto en Santiago del Estero

La abogada fue denunciada por ex pareja por un conflicto vinculado a un vehículo. Ambas partes ya negocian un acuerdo para resolver el conflicto.

La denuncia está radicada en Santiago del Estero

La denuncia está radicada en Santiago del Estero

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo frente judicial se abrió para Agostina Páez, la abogada que recientemente estuvo bajo arresto con tobillera electrónica en Brasil por una causa vinculada a racismo. Esta vez, la situación se desarrolla en la provincia de Santiago del Estero, donde su ex pareja la denunció por la presunta retención indebida de un vehículo.

Según informaron medios nacionales, Javier Zanoni radicó la denuncia contra la letrada por los delitos de abuso de confianza y retención indebida, en el marco de un conflicto por la titularidad de un automóvil.

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La versión de Páez y un posible acuerdo

En medio del escándalo internacional y mientras aguarda la resolución judicial en Brasil, Páez se refirió públicamente a la acusación. La abogada aseguró que ya mantuvo contacto con su ex pareja y que la situación estaría encaminada hacia una resolución.

agostina páez, abogada
Según informaron medios nacionales, su ex pareja Javier Zanoni radicó la denuncia contra la letrada

Según informaron medios nacionales, su ex pareja Javier Zanoni radicó la denuncia contra la letrada

"Él tenía mi auto a su nombre pero, sabiendo que pago y pagué siempre todo yo", explicó Páez en declaraciones a Noticias Argentinas.

Además, sostuvo que la denuncia habría sido impulsada por una recomendación legal: "Su abogada le recomendó esa vía...me enteré por los medios y lo llamé".

En ese contexto, ambas partes mantuvieron un encuentro y acordaron avanzar en una instancia extrajudicial para resolver el conflicto.

Posible acuerdo extrajudicial

Según indicó la propia Páez, el acuerdo alcanzado contempla realizar un cambio de titularidad del vehículo, con el objetivo de evitar futuros inconvenientes legales. La abogada también afirmó que su ex pareja se comprometió a retirar la denuncia una vez que se concrete el acuerdo.

En paralelo, la situación judicial de Páez en Brasil continúa abierta. En los próximos días se espera que la Justicia de ese país dé a conocer el veredicto final en la causa por racismo que la tuvo como protagonista.

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