15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Potrerillos

Un camión cayó al vacío tras volcar en Potrerillos: cómo se encuentra el chofer

El accidente vial ocurrió cerca de la Curva de Guido, un tramo clave del corredor hacia Chile. En el lugar trabajan Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza.

Un camión quedó destruido tras un violento vuelco en la peligrosa Curva de Guido

Un camión quedó destruido tras un violento vuelco en la peligrosa Curva de Guido

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un camión volcó este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos, lo que generó un importante despliegue de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza. El hecho ocurrió en un sector clave del corredor internacional hacia Chile.

Según la información oficial, el accidente fue reportado mediante un llamado al 911, que alertó sobre el siniestro en la zona de la Curva de Guido. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el rodado había caído hacia un barranco, quedando completamente destruido tras el impacto.

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De acuerdo con los primeros datos, el camión transportaba paneles solares, aunque otras versiones indicaron que al momento del hecho circulaba sin carga. El chofer, en tanto, logró salir por sus propios medios antes de que el vehículo terminara de precipitarse, lo que habría evitado consecuencias aún más graves.

El conductor sufrió politraumatismos como consecuencia del siniestro y fue asistido en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Tras el vuelco, la Ruta 7 permanecía con operativos de seguridad y tareas de control del tránsito a cargo de Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza, mientras se evaluaban las condiciones del camino y se realizaban trabajos en la zona afectada.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución por el kilómetro 1.114 de la Ruta Nacional 7, especialmente en el sector cercano a la Curva de Guido.

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