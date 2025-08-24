Un hombre alcoholizado chocó en Tunuyán y sufrió severas heridas

Un hombre de 45 años resultó herido tras protagonizar un choque durante la mañana de este domingo en Tunuyán . El accidente ocurrió en Ruta Nacional 40 y Callejón Riera , donde intervinieron efectivos policiales y personal médico del Servicio de Emergencias.

Personal de la Comisaría 15º se presentó en dicha intersección del Valle de Uco tras un llamado al 911 que alertó de un accidente vial con personas lesionadas.

Al llegar, los efectivos constataron que un Ford Escort , conducido por A. B., de 45 años , circulaba de norte a sur por Ruta 40 y colisionó en la parte trasera a un tráiler enganchado a una camioneta Chevrolet S-10 .

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al conductor, quien presentaba politraumatismos moderados graves y un trauma facial . Tras la atención inicial en el lugar, fue derivado al Hospital Scaravelli de Tunuyán .

Agentes de Tránsito le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,22 gramos de alcohol en sangre, confirmando que el hombre conducía en estado de ebriedad.

Otro caso de alcohol al volante: un conductor volcó en Luján de Cuyo

Durante la madrugada de este domingo, se registró otro caso de alcohol al volante. En Luján de Cuyo, un conductor de 33 años protagonizó un vuelco. El siniestro se registró a las 05:15 en la intersección de Acceso Sur y Aráoz. Personal de la Comisaría 47° acudió al lugar tras recibir el aviso.

Al llegar, constataron que se trataba de una camioneta Toyota Hilux, conducida por G. R., de 33 años, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. En consecuencia, agentes de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre.

Asimismo, el hombre tuvo que ser asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes diagnosticaron politraumatismos leves.