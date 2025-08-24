Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

En lo que va de 2025, tres juicios por jurado en Mendoza quedaron impunes, lo que generó conmoción y debate en la comunidad. Estos procesos, basados en la participación de jurados populares , volvieron a cuestionar la legitimidad del juicio por jurado en casos de alto impacto social.

El femicidio de Jesica Olguín y el homicidio de Diego Céspedes y Mauro Salcedo quedaron impunes por la decisión de un jurado popular que sorprendió a la Justicia.

"Los 12 ciudadanos son los que integran el jurado y son los únicos responsables para decidir la responsabilidad (culpable o inocente) de una persona que está acusada. Es un principio constitucional de participación ciudadana en la administración de Justicia", explicó a Sitio Andino la abogada penalista Fernanda Riquelme (Mat. 11059).

En este sentido, los jueces " no pueden intervenir en el veredicto , pero tienen el rol de asegurar que el proceso sea legal y justo . Además, dirigen el debate, resuelven cuestiones que tienen que ver con la guía de buenas prácticas y en caso de una condena, determinan cuál es el monto de la pena ", señaló Riquelme.

Por otra parte, desde la defensa de la persona imputada "deben crear una teoría del caso apelando siempre al sentido común, es decir que no tenga complicaciones. Lo importante es que la defensa tenga una historia clara, simple y convincente", detalló la abogada penalista a este medio.

El femicidio de Jesica Olguín: el polémico fallo del jurado

El crimen ocurrió en enero de 2023 en Las Heras. La joven era madre de dos hijos y fue encontrada sin vida en su casa del barrio Los Chilenos, estaba atada de pies y manos y tenía signos de haber sido golpeada y estrangulada.

Como si esto fuera poco, los meses anteriores a su trágico final demuestran la falta de respuesta de la Justicia ante este tipo de casos. El principal sospechoso, Juan Manuel Tarrés (48) tenía denuncias por violencia, prohibición de acercamiento y hasta un pedido de captura porque no se presentaba a las audiencias por un maltrato anterior.

Jesica Olguin, victima de femicidio.jpg El crimen ocurrió en enero de 2023 en Las Heras

A pesar de que Tarrés confesó el crimen a su familia, el fallo del jurado sorprendió a los investigadores y a la Justicia. Por primera vez en la historia de juicios por jurado en Mendoza, los 12 mendocinos que integraron el jurado popular, salvaron a un acusado de femicidio.

Es que el jurado sorpresivamente decidió, por unanimidad, declarar inocente al acusado, entendiendo que no había respuestas suficientes para confirmar su teoría. Aunque, en el debate, el jurado popular sí lo declaró culpable en otra causa por amenazas y lesiones, también en un contexto de violencia de género.

Juan Manuel Tarres, femicida.jpg El jurado sorpresivamente decidió, por unanimidad, declarar inocente al acusado

Sin embargo, aunque el veredicto del jurado conmocionó a todos, se realizó una audiencia de cesura para definir la pena de Tarrés. De esta forma, fue condenado a 3 años y medio de cárcel como autor de otra causa por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género. De esta forma, Juan Manuel Tarrés quedó al borde de la liberación, pues lleva detenido más de 2 años, luego de ser señalado como autor del femicidio de Jesica Olguín.

El caso de Mauro Salcedo y la absolución inesperada

Otro caso que quedó impune fue el homicidio de Mauro Salcedo, un joven de 24 años, hincha de Godoy Cruz, que fue asesinado a tiros en septiembre del 2023. En la causa, el único imputado es Diego Héctor Agüero Declaux (37), vinculado con la barra de Independiente Rivadavia.

En un primer momento, miembros del jurado popular decidieron por unanimidad declarar como “no culpable” a Agüero Declaux. Luego, el juez Aníbal Crivelli leyó la sentencia final y declaró la absolución del involucrado por el delito de homicidio agravado.

juicio, jurado popular El jurado popular decidieron por unanimidad declarar como “no culpable” a Agüero Declaux

Además, durante el veredicto aparecieron pruebas contradictorias que sembraron la duda en el jurado popular y llevaron a que tomaran la decisión de declararlo inocente.

Sin embargo, lo llamativo del veredicto final es que, en Mendoza, muy pocas veces ha ocurrido que un jurado compuesto por ciudadanos decida declarar como no culpable a una persona que se encontraba como presunto autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Juicio estancado por el homicidio de Diego Céspedes

Por último, en julio de 2025, se llevó a cabo el juicio contra Matías Silva (36), quien está acusado del homicidio de su amigo Diego Céspedes (54), dueño de un taller mecánico en el departamento de Las Heras.

El cuerpo de Diego Céspedes fue hallado en la tarde del 16 de noviembre de 2023, alrededor de las 18 horas, en una vivienda del barrio Solares del Borbollón, en Las Heras, donde residía la víctima.

Matias Silva Silva está imputado por homicidio agravado por alevosía en concurso ideal con homicidio criminis causa

Sin embargo, a pesar de la brutalidad del caso, el juicio por jurados fue declarado estancado, ya que los 12 integrantes no llegaron a un veredicto unánime. Ante la falta de consenso, el juez del tribunal ordenó la disolución del jurado y confirmó que se realizará un nuevo proceso con un grupo diferente de ciudadanos, aunque la fecha aún no ha sido definida.

El fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, anunció que la acusación se mantendrá y pidió una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva para el imputado. En paralelo, la defensa de Silva solicitó su liberación hasta que se reanude el juicio.

Silva está imputado por homicidio agravado por alevosía en concurso ideal con homicidio criminis causa, figura penal que contempla la prisión perpetua. Según Guzzo, víctima y acusado compartían trabajo, ciertos hábitos y, tras el crimen, Silva habría robado el celular del fallecido.

El debate sobre los juicios por jurado en Mendoza

Los tres juicios reflejan la tensión entre el impacto social de los crímenes y el funcionamiento del sistema de jurados populares en Mendoza. Aunque este modelo busca acercar la Justicia a la ciudadanía, los recientes fallos generan debate sobre su efectividad y dejan en evidencia un sentimiento de desprotección entre familiares y víctimas de violencia extrema. La discusión sobre cómo garantizar juicios justos, pero también respuestas firmes frente a delitos graves, sigue abierta en la provincia.