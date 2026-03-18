Un jurado popular declaró culpable al acusado por el homicidio de un exconvicto en Maipú

El juicio por jurados por el homicidio de Job Antonio Godoy Sosa , un exconvicto asesinado a balazos en Maipú en diciembre de 2023, concluyó con un veredicto de culpabilidad contra el acusado, Tomás Agustín Cornejo Yacante .

En un proceso que llamó la atención por su celeridad, el jurado popular (integrado por 12 ciudadanos) emitió su decisión tras solo tres jornadas de debate , un plazo considerablemente menor al habitual para este tipo de procesos, que suele extenderse durante aproximadamente una semana.

El veredicto se conoció cerca de las 15.20 en la sala 15 del Polo Judicial Penal , donde el jurado determinó la responsabilidad penal de Cornejo Yacante como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego , delito que prevé una escala penal de 10 a 33 años de prisión .

La Fiscalía representada por Andrea Lazo y Fernando Guzzo y la querella por el abogado Nicolás Mari

Los miembros del jurado convalidaron la hipótesis del Ministerio Público Fiscal , representado por los fiscales Andrea Lazo y Fernando Guzzo , quienes sostuvieron durante el debate que el acusado actuó con intención de dar muerte a la víctima .

De este modo, el veredicto se alineó con la reconstrucción del hecho presentada por la acusación, que logró acreditar la autoría del imputado en el ataque armado que terminó con la vida de Godoy Sosa.

El jurado rechazó el planteo de la defensa

En contraposición, la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Mariano Tello, fue desestimada por el jurado. El letrado había rechazado la imputación y planteado la existencia de conflictos previos entre acusado y víctima, además de cuestionar las circunstancias en las que Godoy Sosa se encontraba en el lugar del hecho.

juicio, juicio por jurados, mendoza, homicidio El abogado defensor, Mariano Tello Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Sin embargo, estos argumentos no alcanzaron para instalar una duda razonable en los miembros del jurado.

Cuándo será la próxima audiencia para fijar la condena

Tras la lectura del veredicto, la jueza técnica Laura Guajardo convocó a las partes a una audiencia de cesura, que se realizará el próximo viernes 20 de marzo a las 9.

En esta instancia, tanto la Fiscalía como la querella (que representa a la madre de la víctima, Rosario del Carmen Sosa, a cargo del abogado Nicolás Mari) presentarán pruebas y argumentos orientados a la determinación del monto de la pena.

El veredicto completo

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JOB ANTONIO GODOY SOSA - VEREDICTO

Cómo ocurrió el homicidio en Maipú

El crimen ocurrió durante la madrugada de aquel 8 de diciembre de 2023 y generó conmoción entre los vecinos del departamento. Cerca de las 3.15, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en una cancha de fútbol.

Al arribar al lugar, personal policial encontró a Godoy Sosa con cuatro impactos de bala. En medio de la desesperación, sus familiares decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y lo trasladaron en un vehículo particular hasta la guardia del Hospital Paroissien.

Una vez en el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con el informe oficial, la muerte se produjo como consecuencia de "heridas múltiples de arma de fuego en el cráneo (nivel frontal derecho) y en la región dorsal del tórax y brazo derecho, con posible fractura".