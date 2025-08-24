Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Detienen a "El Loco" en San Carlos, un delincuente vinculado al "Kaka" Martínez

La Policía de Mendoza logró la detención de un hombre conocido como “El Loco” , durante un allanamiento en el barrio Huayquería de Eugenio Bustos . El sujeto, de 39 años, tenía en su poder droga fraccionada, dinero y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Personal del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco , División San Carlos , realizó un allanamiento en el barrio Huayquerías , manzana K, del distrito de Eugenio Bustos , con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza .

En el lugar fue detenido Oscar Norberto C., alias “El Loco” , de 39 años, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo. Según fuentes oficiales, el individuo tiene una estrecha relación con “ Kaka” Martínez .

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de $345.000 en efectivo , librillos para el armado de cigarrillos artesanales, varios envoltorios de nylon transparente con cocaína que sumaron 6,1 gramos, además de marihuana picada fraccionada, flores de marihuana y un trozo compactado de 189 gramos . También se incautó un teléfono celular .

Las autoridades dispusieron que el detenido quede alojado en la Comisaría 18 de San Carlos hasta su traslado a la Unidad Penitenciaria U-32 el próximo lunes. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad provincial, este nuevo arresto se sumó al megaoperativo desplegado la semana pasada en San Carlos, que incluyó 14 allanamientos simultáneos.

Prontuario delictivo y antecedentes: vínculos con “Kaká” y hechos recientes de violencia

De acuerdo con los antecedentes, “El Loco” cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye delitos contra la propiedad, contra las personas y causas previas vinculadas al narcotráfico.

allanamiento narcotráfico san carlos Elementos incautados en el allanamiento realizado en Eugenio Bustos, San Carlos. Gentileza Policía de Mendoza.

Además, mantenía relación con los detenidos conocidos como “Kaka” Martínez y “Oso”, involucrados en un hecho reciente de suma gravedad en el que una persona resultó herida de arma de fuego y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Central.

Días atrás, el famoso "Kaka" Martínez, un conocido delincuente del Valle de Uco fue aprehendido tras una serie de allanamientos en San Carlos. Los procedimientos dejaron como resultado la captura de cinco individuos, quienes fueron imputadospor el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna (26).