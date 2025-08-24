Los detalles del operativo

Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Un allanamiento en Eugenio Bustos terminó con la detención de “El Loco”, un narco con amplio prontuario. Secuestraron droga, dinero y un celular.

Detienen a El Loco en San Carlos, un delincuente vinculado al Kaka Martínez

Detienen a "El Loco" en San Carlos, un delincuente vinculado al "Kaka" Martínez

Captura video.
Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza logró la detención de un hombre conocido como “El Loco”, durante un allanamiento en el barrio Huayquería de Eugenio Bustos. El sujeto, de 39 años, tenía en su poder droga fraccionada, dinero y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

“El Loco” detenido en San Carlos: los detalles del operativo

Personal del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco, División San Carlos, realizó un allanamiento en el barrio Huayquerías, manzana K, del distrito de Eugenio Bustos, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza.

Lee además
La Policía detuvo a nueve personas en el Gran Mendoza y recuperó vehículos robados
Operativos preventivos

La Policía detuvo a nueve personas en el Gran Mendoza y recuperó vehículos robados
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

En el lugar fue detenido Oscar Norberto C., alias “El Loco”, de 39 años, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo. Según fuentes oficiales, el individuo tiene una estrecha relación con “Kaka” Martínez.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de $345.000 en efectivo, librillos para el armado de cigarrillos artesanales, varios envoltorios de nylon transparente con cocaína que sumaron 6,1 gramos, además de marihuana picada fraccionada, flores de marihuana y un trozo compactado de 189 gramos. También se incautó un teléfono celular.

Las autoridades dispusieron que el detenido quede alojado en la Comisaría 18 de San Carlos hasta su traslado a la Unidad Penitenciaria U-32 el próximo lunes. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad provincial, este nuevo arresto se sumó al megaoperativo desplegado la semana pasada en San Carlos, que incluyó 14 allanamientos simultáneos.

Prontuario delictivo y antecedentes: vínculos con “Kaká” y hechos recientes de violencia

De acuerdo con los antecedentes, “El Loco” cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye delitos contra la propiedad, contra las personas y causas previas vinculadas al narcotráfico.

allanamiento narcotráfico san carlos
Elementos incautados en el allanamiento realizado en Eugenio Bustos, San Carlos.

Elementos incautados en el allanamiento realizado en Eugenio Bustos, San Carlos.

Además, mantenía relación con los detenidos conocidos como “Kaka” Martínez y “Oso”, involucrados en un hecho reciente de suma gravedad en el que una persona resultó herida de arma de fuego y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Central.

Días atrás, el famoso "Kaka" Martínez, un conocido delincuente del Valle de Uco fue aprehendido tras una serie de allanamientos en San Carlos. Los procedimientos dejaron como resultado la captura de cinco individuos, quienes fueron imputadospor el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna (26).

Temas
Seguí leyendo

Un hombre alcoholizado chocó en Tunuyán y sufrió severas heridas

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Mercedes Rus y la importancia de formar expertos en ciberdelitos para Mendoza

Video: cámaras del CEO y acción del 911 permiten frustrar un robo y detener a un sospechoso en Guaymallén

Seguridad en el Valle de Uco: desafíos rurales y urbanos

Una fábrica de policarbonato sufrió un incendio en Godoy Cruz y las pérdidas fueron totales

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El conductor superó ampliamente el límiter de alcohol permitido
Accidente vial

Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Para María Gómez, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada en Venezuela 
Gendarme argentino en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo denuncia "crimen de lesa humanidad" a más de ocho meses de su arresto

Por Sitio Andino Sociedad
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes