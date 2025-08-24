Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Conocé los resultados del Telekino 2390 del domingo 24 de agosto de 2025. Revisá tu cartón y mirá si ganaste el juego.

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

El Telekino de este domingo 24 de agosto sortea, en su edición 2390 en Argentina, un pozo de $1.500.000.000 millones, un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro y una casa estilo americana. Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 17.15 (transmisión por la TV Pública), pondrá en juego también cinco premios de $1.700.000 al número del cartón. Conocé todos los resultados y números ganadores para controlar tu cartón y también para revisar el Rekino.

Lee además
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Norma Beatriz tenía Nolan 87 años
A los 87 años

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Resultados del Telekino 2390 del domingo 24 de agosto

Resultados del REKINO 2390 del domingo 24 de agosto

Premios con el número de cartón de Telekino

telekino-sorteo-generica.webp
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto.

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 11. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 17.15 y puede seguirse en vivo por la TV Pública o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo hacer para cobrar el Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos).

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

Trabajo híbrido en Argentina: una transformación que va más allá de lo tecnológico

El hallazgo científico que reescribe la historia del mestizaje humano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes
Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica
El rol del jurado popular

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

Por Carla Canizzaro