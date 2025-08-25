Alerta por incendios en Mendoza: durante el fin de semana se registraron 88 siniestros

Las autoridades de la provincia de Mendoza están en alerta por la cantidad de incendios registrados en los últimos días. De acuerdo con el reporte dado a conocer por Defensa Civil, durante el fin de semana hubo 88 incendios. La cifra destaca el alto riesgo que representan estos siniestros en diferentes puntos del territorio.
El departamento de San Rafael fue, por lejos, el más afectado, concentrando casi la tercera parte de los eventos con un total de 30 incendios.
De estos, 28 fueron de tipo interfaz, una modalidad que se produce en las zonas donde el campo y los bosques se encuentran con áreas urbanas, poniendo en riesgo tanto a la vegetación como a las construcciones y a las personas.
incendios san rafael
