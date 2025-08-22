Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana.

Un incendio en zona de campos incultos de Maipú se descontroló por el Viento Zonda y terminó destruyendo varias casas, quinchos e incluso una fábrica de conservas abandonada, por lo que distintos cuarteles de bomberos debieron desplegar un importante operativo para sofocar las llamas.

Todo ocurrió pasada la medianoche en zona entre calles Serpa y Mirasso de Maipú , cerca de la escuela Remedios de Escalada, establecimiento que, afortunadamente, no fue afectado por las llamas.

Fuentes policiales dijeron que los bomberos debieron trabajar durante toda la madrugada para sofocar el incendio y que no hubo que lamentar heridos. No obstante, hubo importantes pérdidas en varias cabañas y quinchos.

Según el relevamiento, todo comenzó minutos antes de la medianoche, cuando se desató un incendio de pastizales, en zona de calle Serpa y el Callejón Torres.

incendio en un campo.jpeg El incendio se intensificó por el Viento Zonda en la provincia.

El Viento Zonda provocó que las llamas se propagaran rápidamente y el fuego comenzó a expandirse. De esta forma, los bomberos que llegaron al lugar pidieron ayuda y en cuestión de minutos fueron varios los cuarteles que arribaron a la zona.

Lo hicieron bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén, junto al apoyo hídrico de distintas comunas.

A pesar del esfuerzo, el fuego llegó a una zona de viviendas y cabañas, afectando a varias de ellas. Afortunadamente, la mayoría de los inmuebles estaban deshabitados, por lo que no hizo falta asistir a personas.

No obstante, el fuego afectó al menos 10 de esas casas, tres quintos y varias palmeras ubicadas en ese predio. El incendio también llegó luego a una fábrica conservas abandonada, donde hubo importantes daños.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos sofocaron las llamas y durante gran parte de la madrugada se realizaron tareas de enfriamiento.

Luego de esto, las autoridades pudieron establecer que el fuego había afectado a tres terrenos, donde había varias casas de fin de semana. Por el momento sólo se había identificado a una de las damnificadas.

La investigación del siniestro quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú.