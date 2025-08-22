Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

El diputado nacional fue crítico de Alfredo Cornejo, pero ahora comparte espacio político junto con el gobernador. Cómo explicó Álvaro Martínez este cambio.

El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias.  

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

La presentación de las listas para diputados nacionales del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza que competirán en estas elecciones 2025 dejó una escena política incómoda para varios de los presentes, pero sobre todo para el diputado nacional Álvaro Fernando Martínez.

Esto fue por la respuesta de Martínez a una consulta durante la conferencia de prensa realizada en el club Andes Talleres, donde se realizó el acto en el que estuvieron presentes el gobernador, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri (quien encabeza la lista) y todos los otros candidatos que integran la lista (Pamela Verasay, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Pinti Clop), entre otros.

El trasfondo de la incomodidad

Su nombre fue uno de los propuestos por La Libertad Avanza para integrar la nómina, pese a la resistencia del gobernador Alfredo Cornejo. El legislador, alineado con Omar De Marchi —enemigo político de Cornejo—, pero pasado a las filas libertarias; había dicho en reiteradas oportunidades que su límite “era Cornejo” a la hora de conformar un frente electoral.

Cabe recordar que el PRO integró Cambia Mendoza en etapas anteriores, pero se retiró por “diferencias irreconciliables” con el actual mandatario provincial.

Por eso, su presencia en el nuevo esquema generó preguntas inevitables: si el límite era Cornejo, ¿por qué aceptar integrar una lista con dirigentes radicales identificados con el gobernador?

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, facundo correa llanos, pamela verasay
Los cinco candidatos a diputados nacionales (entre ellos Álvaro Fernando Martínez) junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el presidente de LLA, Facundo Correa Llano.

Los cinco candidatos a diputados nacionales (entre ellos Álvaro Fernando Martínez) junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el presidente de LLA, Facundo Correa Llano.

La explicación de Cornejo

Consultado sobre esta situación, Cornejo afirmó: “Álvaro fue parte de Cambia Mendoza, estuvo siete de los ocho años y fue candidato por Cambia Mendoza. Lamento su separación del equipo. Pero ha trabajado en el bloque de La Libertad Avanza. Para mí es bienvenido a este proyecto que firmamos y a lo que acordamos”.

El gobernador sugirió que la respuesta debía darla el propio Martínez, lo que derivó en un momento aún más incómodo.

La explicación de Álvaro Fernando Martínez

Cuando los periodistas lo interpelaron directamente, Martínez rechazó tomar el micrófono, incluso cuando Luis Petri intentó acercárselo.

Al finalizar el acto, la prensa lo volvió a abordar. La única respuesta que dio fue breve: “El silencio es una respuesta”.

Ante la repregunta sobre si eso significaba que mantenía sus críticas al Gobierno provincial, el legislador se limitó a contestar: “Hagan ustedes la interpretación”.

