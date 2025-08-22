El Senado sancionó la emergencia sanitaria en pediatría, enfocada en el Hospital Garrahan

El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia sanitaria en pediátrica y de las residencias nacionales en salud , conocida como “Ley Garrahan”, en otro revés para el gobierno del presidente Javier Milei , quien podría vetarla.

La iniciativa, aprobada el jueves con 62 votos afirmativos y ocho negativos, encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales . El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

Más presupuesto La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de financiamiento universitario y es ley

Los senadores representantes de la provincia de Mendoza apoyaron el proyecto: Rodolfo Suarez , Anabel Fernández Sagasti y Mariana Juri dieron su aprobación.

De esta manera, se obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan , en conflicto desde hace dos meses en rechazo a la política del ajuste del Gobierno de Javier Milei .

El debate en el recinto del Senado

Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador Luis Juez (PRO), que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una expaciente del Garrahan: "Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es 'vayan al Garrahan'. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan".

Luego, se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei: "Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema".

La senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria), por su parte, pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca "un poco más" a la Argentina. "La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia", afirmó.

Qué implica la ley de emergencia sanitaria

El dictamen con luz verde del Congreso de la Nación fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos".

La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023. También exime al personal del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Senado de la Nación Argentina, sesión 10-07-25 (02) Senado de la Nación. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica -asistencial y no asistencial-y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

La OPC señaló que, a junio de 2025, el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”, indicó Noticias Argentinas.

Otras derrotas para Javier Milei en el Senado

En la sesión del jueves, el Senado aprobó el proyecto de ley de financiamiento universitario. Una amplia mayoría respaldó la iniciativa que busca proveer de mayores recursos a las casas de altos estudios. Sin embargo, el Gobierno Nacional podría vetarla.

A su vez, los senadores rechazaron cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido propuestos por el Gobierno de Milei, entre ellas, la que proponía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).