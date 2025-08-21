Reclamo

Trabajadores de dependencias estatales se movilizarán al Senado para solicitar acompañamiento

Buscan los senadores aprueben proyectos y que rechacen decretos delegados. Qué entidades protestarán en el Senado.

El INTI es una de las delegaciones afectadas que protestará este jueves.

Trabajadores del Hospital Garrahan, de Vialidad, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del sector del transporte se movilizarán este jueves al Senado para reclamar que la Cámara Alta apruebe los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, como también que rechace los decretos delegados que buscan reestructurar esos organismos.

Personal del Sindicato Trabajadores Viales y Afines marcharán al Congreso para reclamar que el Senado apruebe el rechazo del DNU 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y que ya cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Diputados.

Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma
Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma
El proyecto fue impulsado por Alfredo Cornejo y otros gobernadores.
Los gobernadores lograron la distribución automática de los ATN
Marcha hospital garrahan
Reclamarán en el Senado por la Emergencia en Pediatría.

Reclamos en el Senado por las modificaciones que propone el Ejecutivo

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumará a las marchas en reclamo de la derogación de los decretos presidenciales que dispusieron los cierres de Vialidad y modificaciones en la Marina Mercante.

En esa misma jornada también habrá una marcha por la derogación del decreto que estableció cambios en el INTI, convocada por ATE. En efecto, los trabajadores del Instituto se movilizarán hacia el Congreso, como hicieran el miércoles pasado.

El Senado sesionará desde las 11 con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.

Así fue acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas, y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

