El Senado rechazó decretos que afectaban a Vialidad Nacional, INTA e INTI

El Congreso vive una jornada incompatible con los planes y decretos del Ejecutivo.

Este jueves, la Cámara de Senadores rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido propuestos por el gobierno de Javier Milei . Es otro revés para el Ejecutivo , tras el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad de los diputados en la jornada del miércoles.

Entre las normas rechazadas se encuentra la que proponía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Se trata de decretos impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado , a cargo de Federico Sturzenegger , que ya tenía la negativa por parte de la Cámara de Diputados , por lo que quedan sin efecto en su totalidad.

El decreto de facultades delegadas número 461/25 disponía la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía . Entre las dependencias afectadas estaban la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial , de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSL) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) . Además, establecía la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) .

La normativa fue rechazada por los senadores con 10 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO, y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a ”preservar su autarquía”.

Decretos sobre INTA e INTI

La normativa 462/25 establecía la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía. Sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), proponía que se convirtiera en un organismo desconcentrado, dado que era descentralizado. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ya era un organismo descentralizado, y buscaban convertirlo en una unidad organizativa.

El mismo decreto afectaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que es un organismo descentralizado y el Ejecutivo quería convertirlo en una unidad organizativa, al igual que el INTI. La votación en el Senado obtuvo los mismos votos que el decreto sobre las dependencias de transporte.

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, expresó: "El INV no es un gasto, se autofinancia, hace trabajos para terceros con su laboratorio, que es el mejor de la República Argentina. Adelanto mi rechazo al decreto porque no hay ninguna razón para que se esté llevando a cabo".

Además, rechazaron decretos como el 345/25 sobre organismos de la Secretaría de Cultura, que afectaban el funcionamiento de entidades como el Instituto Nacional Yrigoyeneano, el de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y el del Teatro, entre otros.

Los senadores también le dijeron que no a los decretos de transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el de la desregulación de la Marina Mercante. Las medidas propuestas por el Ejecutivo, de la mano de Sturzenegger, quedan sin efecto dado que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados.