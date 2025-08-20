Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

La mega sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei , con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad . La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo dos abstenciones.

Ahora deberá ser tratado por el Senado , donde la situación del oficialismo es más complicada que en la cámara baja , por lo que todo indica que la norma quedará vigente. El Gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento en las prestaciones, así como una judicialización en el caso de que la Ley sea ratificada definitivamente por el Congreso.

La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero Casa Rosada la rechazó por su costo fiscal.

De los diez representantes por la provincia de Mendoza, solo la peronista Liliana Paponet tomó la palabra, en un duro discurso contra el gobernador Alfredo Cornejo , quien ordenó a sus legisladores a respaldar el veto presidencial.

Si bien no habló en el recinto, sí se expresó en redes sociales el exvicepresidente Julio Cobos, quien cuestionó la posición del oficialismo por presentar "una propuesta de solución a último momento, en lugar de transitar el camino del diálogo y la búsqueda de consensos en un tema tan sensible".

Como ya ocurrió en otros temas, como el presupuesto universitario, el Gobierno Nacional apela a presentar una propuesta de solución para la discapacidad a último momento, en lugar de transitar el camino del diálogo y la búsqueda de consensos en un tema tan sensible.

Asimismo, insistió con la necesidad de que el Ejecutivo nacional envíe el proyecto de Presupuesto a fin de evitar estas situaciones. "Equilibrio fiscal sí, pero con sensibilidad social y prioridades, y esta es una de ellas", escribió el también exgobernador.

Así votaron los diputados nacionales por Mendoza el veto a la Emergencia en Discapacidad

A diferencia de lo ocurrido en la sesión del 5 de junio pasado, los dos legisladores radicales que responden a Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, modificaron su voto y acompañaron el veto de Milei a la Ley, pese a que en aquella oportunidad habían sufragado a favor del proyecto. El cambio de postura responde al acuerdo electoral celebrado entre el cornejismo y La Libertad Avanza posterior a aquel debate en el recinto.

Lourdes Arrieta (bloque Transformación): rechazo al veto

(bloque Transformación): rechazo al veto Martín Aveiro (Unión por la Patria): rechazo al veto

(Unión por la Patria): rechazo al veto Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): rechazo al veto

(Unión por la Patria): rechazo al veto Liliana Paponet (Unión por la Patria): rechazo al veto

(Unión por la Patria): rechazo al veto Julio Cobos (UCR): rechazo al veto

(UCR): rechazo al veto Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): aval al veto

(La Libertad Avanza): aval al veto Mercedes Llano (La Libertad Avanza): aval al veto

(La Libertad Avanza): aval al veto Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): aval al veto

(La Libertad Avanza): aval al veto Lisandro Nieri (UCR): aval al veto

(UCR): aval al veto Pamela Verasay (UCR): aval al veto

discapacidad, veto presidencial En Mendoza hubo manifestaciones para rechazar el veto de Javier Milei a Discapacidad y Jubilaciones. Foto: Cristian Lozano

¿Qué establece la ley de emergencia en discapacidad?

La norma declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

En ese marco, la ley faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes, tanto legislativas como administrativas, para responder a las necesidades del sector.

Entre los puntos principales, se destacan: