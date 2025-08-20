General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Una nueva marcha tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el departamento de General Alvear reclamando por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Representantes de instituciones, familiares, allegados y personas con discapacidad se manifestaron desde el kilómetro cero de la Ciudad hasta la Plaza Carlos María, una vez más con el objetivo de que sus necesidades sean escuchadas y se revierta la situación actual.
"Acá estamos todos los padres, jóvenes, gente de la comunidad acompañándonos y decirle a nuestros disputados que luchen por el veto de la ley, nos presentamos con mucho amor y compromiso luchando por el presente y el futuro de nuestros hijos", declararon al unísono los participantes de la marcha.
Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales. Este presente también obliga a muchas familias a considerar el pago particular de las prestaciones, una opción que para la gran mayoría es inviable.
Movilización multitudinaria en San Rafael por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Esta mañana de miércoles profesionales, directivos y familiares de personas con discapacidad se movilizaron en San Rafael para pedir que se revierta el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El reclamo es insistente, y manifiestan que lo urgente hoy es el acceso a los medicamentos y la actualización de los salarios de los prestadores. Mientras se debate en diputados el veto del ejecutivo, el gobierno nacional anunció por twitter que evalúa un aumento a todas las pensiones por discapacidad.
Embed - SAN RAFAEL: MOVILIZACION CONTRA EL VETO A LA LEY DE DISCAPACIDAD.