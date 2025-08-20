Desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María

General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Padres, jóvenes y allegados en General Alvear exigieron que se revierta el veto presidencial a la Ley, que buscaba garantizar derechos y prestaciones básicas.

Marcha en General Alvear reclamando por el veto presidencial.

Marcha en General Alvear reclamando por el veto presidencial.

Por Sitio Andino Departamentales

Una nueva marcha tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el departamento de General Alvear reclamando por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Representantes de instituciones, familiares, allegados y personas con discapacidad se manifestaron desde el kilómetro cero de la Ciudad hasta la Plaza Carlos María, una vez más con el objetivo de que sus necesidades sean escuchadas y se revierta la situación actual.

"Acá estamos todos los padres, jóvenes, gente de la comunidad acompañándonos y decirle a nuestros disputados que luchen por el veto de la ley, nos presentamos con mucho amor y compromiso luchando por el presente y el futuro de nuestros hijos", declararon al unísono los participantes de la marcha.

Lee además
Cómo avanza la causa judicial del docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear video
Está imputado

Cómo avanza la causa judicial del docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear
A punto de concluir puente clave en General Alvear.
De crucial importancia

General Alvear recupera el viaducto de Calle 7, arteria vital para la economía regional

Manifestación en General Alvear en reclamo al veto presidencial

Embed - DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA: LA LUCHA CONTINÚA

Ley de Emergencia en Discapacidad: qué es y a quiénes afecta

La Ley, aprobada por el Congreso, buscaba declarar la emergencia económica y financiera en el sector de la discapacidad para garantizar el financiamiento de las prestaciones y servicios que miles de personas necesitan para su desarrollo y bienestar.

Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales. Este presente también obliga a muchas familias a considerar el pago particular de las prestaciones, una opción que para la gran mayoría es inviable.

Movilización multitudinaria en San Rafael por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Esta mañana de miércoles profesionales, directivos y familiares de personas con discapacidad se movilizaron en San Rafael para pedir que se revierta el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El reclamo es insistente, y manifiestan que lo urgente hoy es el acceso a los medicamentos y la actualización de los salarios de los prestadores. Mientras se debate en diputados el veto del ejecutivo, el gobierno nacional anunció por twitter que evalúa un aumento a todas las pensiones por discapacidad.

Embed - SAN RAFAEL: MOVILIZACION CONTRA EL VETO A LA LEY DE DISCAPACIDAD.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear: polémica por la ocupación de terrenos junto a las vías del ferrocarril

General Alvear: más de un centenar de docentes participaron de una jornada sobre problemáticas juveniles

Un exSelección Argentina, una exreina, un funcionario opositor y más: lo que dejó el cierre de listas en Alvear

General Alvear cerró sus festejo de aniversario con una jornada inolvidable

Malvinas en Casa Salonia: un encuentro para hablar de patria, valores y memoria

General Alvear siembra futuro con su Finca Modelo

La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza!

LO QUE SE LEE AHORA
Daños en árboles de San Rafael.
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Te Puede Interesar

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos video
Congreso nacional

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Por Facundo La Rosa
La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Por Facundo La Rosa
Los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, quedaron imputados por la Justicia Federal.
complicados

PAMI: imputaron a los titulares en Nación y Mendoza por no entregar medicamentos a jubilados

Por Cecilia Zabala