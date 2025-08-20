General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Marcha en General Alvear reclamando por el veto presidencial.

"Acá estamos todos los padres, jóvenes, gente de la comunidad acompañándonos y decirle a nuestros disputados que luchen por el veto de la ley, nos presentamos con mucho amor y compromiso luchando por el presente y el futuro de nuestros hijos", declararon al unísono los participantes de la marcha.

Manifestación en General Alvear en reclamo al veto presidencial Embed - DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA: LA LUCHA CONTINÚA Ley de Emergencia en Discapacidad: qué es y a quiénes afecta La Ley, aprobada por el Congreso, buscaba declarar la emergencia económica y financiera en el sector de la discapacidad para garantizar el financiamiento de las prestaciones y servicios que miles de personas necesitan para su desarrollo y bienestar.

Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales. Este presente también obliga a muchas familias a considerar el pago particular de las prestaciones, una opción que para la gran mayoría es inviable.

Movilización multitudinaria en San Rafael por la Ley de Emergencia en Discapacidad Esta mañana de miércoles profesionales, directivos y familiares de personas con discapacidad se movilizaron en San Rafael para pedir que se revierta el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El reclamo es insistente, y manifiestan que lo urgente hoy es el acceso a los medicamentos y la actualización de los salarios de los prestadores. Mientras se debate en diputados el veto del ejecutivo, el gobierno nacional anunció por twitter que evalúa un aumento a todas las pensiones por discapacidad. Embed - SAN RAFAEL: MOVILIZACION CONTRA EL VETO A LA LEY DE DISCAPACIDAD.