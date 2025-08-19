General Alvear recupera el viaducto de Calle 7, arteria vital para la economía regional

La construcción de ese viaducto alcantarilla de la Calle 7 en General Alvear es de crucial importancia para el transporte comercial de carga pesada que circula por el departamento del Sur mendocino.

Su renovación se inició luego de que los ingenieros de la Dirección Provincial de Vialidad detectaron fallas estructurales por el paso de los años y el uso, que alertaban sobre el riesgo de derrumbe. Por esta razón, esa repartición se vio obligada a suspender el tránsito de camiones por la vía y a contratar la reconstrucción.

Mayor control en áreas alejadas del casco urbano General Alvear refuerza la seguridad rural con cámaras en Ruta 188 y 203

Está imputado Cómo avanza la causa judicial del docente acusado de abuso sexual infantil en General Alvear

Su operatividad es clave, ya que la circulación de camiones por la Calle 7 permite conectar el transporte de carga pesada con las rutas nacionales 188 y 143, lo que evita el tránsito por la Ciudad de General Alvear.

La obra avanzó en los plazos establecidos. Cuando esté finalizada permitirá recuperar el recorrido habitual para todos los vehículos de gran porte.

image

Además, devolverá la normalidad en la propia Calle 7, vía productiva e industrial en la que también hay una escuela, por lo que tiene un importante tránsito de estudiantes que a diario asisten a clases.

Con la estructura ya reconstruida, resta el encarpetado asfáltico del área intervenida para poder liberar el camino y habilitar el tránsito.