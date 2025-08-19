General Alvear: polémica por la ocupación de terrenos junto a las vías del ferrocarril

Tras la polémica que indicaba la toma de terrenos sobre calle Centenario en el distrito de Alvear Oeste en el departamento de General Alvear , Noticiero Andino llegó al lugar para dialogar con el sujeto que cerró el lugar en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, quien brindó su versión de los hechos que abrieron el debate.

Alfredo Olivera Alcará, de 72 años, asegura que tras sufrir robos decidió reconstruir su vida en ese lugar y ante esta situación se abrió un debate por la supuesta toma de tierras junto a las vías del ferrocarril, asegura que no se trata de una ocupación ilegal, sino de un terreno fiscal donde comenzó a construir con sus propios ahorros. Mientras vecinos y autoridades discuten la propiedad, él afirma estar regularizando la situación y ya inició plantaciones de vid, frutales y hortalizas.