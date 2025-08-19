Debate en puerta

General Alvear: polémica por la ocupación de terrenos junto a las vías del ferrocarril

La supuesta toma de un terreno en General Alvear abrió un conflicto entre un vecino que asegura haber invertido sus ahorros para construir y plantar, y quienes reclaman la propiedad.

Alfredo Olivear frente a la propiedad que construyó en Alvear Oeste, departamento de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras la polémica que indicaba la toma de terrenos sobre calle Centenario en el distrito de Alvear Oeste en el departamento de General Alvear, Noticiero Andino llegó al lugar para dialogar con el sujeto que cerró el lugar en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, quien brindó su versión de los hechos que abrieron el debate.

Alfredo Olivera Alcará, de 72 años, asegura que tras sufrir robos decidió reconstruir su vida en ese lugar y ante esta situación se abrió un debate por la supuesta toma de tierras junto a las vías del ferrocarril, asegura que no se trata de una ocupación ilegal, sino de un terreno fiscal donde comenzó a construir con sus propios ahorros. Mientras vecinos y autoridades discuten la propiedad, él afirma estar regularizando la situación y ya inició plantaciones de vid, frutales y hortalizas.

En resumidas palabras, el caso queda presentado cronológicamente con las siguientes posturas:

  • La versión de Alfredo Olivera:

    • Afirma que los terrenos son fiscales y que un inspector le indicó que podía ocuparlos.

    • Compró materiales con dinero de la cosecha y levantó la construcción solo.

    • Dice estar tramitando papeles y servicios para regularizar la situación.

    • Ya comenzó a plantar viña, duraznos, zapallos, sandías y melones.

  • Disputa: Menciona un conflicto con la familia Di Paolo, quienes reclaman la propiedad.

  • Autoridades: Según Olivera, aún no hay citaciones judiciales ni pedido formal de desalojo.

    • image

    La versión de Olivera de los hechos ante Noticiero Andino en General Alvear

