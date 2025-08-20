Gabinete nacional

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Si bien el anterior titular del organismo también lo había propuesto el ministro de Defensa, ahora eligió un perfil más político para el cargo. Quién es el nuevo funcionario.

El nuevo funcionario fue precandidato a intendente en las PASO 2023

Foto: @carlosmoyano.ok en Instagram

Quién es el nuevo titular de la delegación Cuyo de ANSES, propuesto por Luis Petri

Se trata del reconocido abogado penalista Carlos Moyano, quien en 2023 fue precandidato por el petrismo a intendente de la Ciudad de Mendoza en la interna de Cambia Mendoza, aunque fue derrotado por la lista que encabezaba Ulpiano Suarez. Lo había intentado también en 2015 por la UCR, primarias que se adjudicó Rodolfo Suarez, quien luego se consagraría jefe comunal capitalino.

El también empresario e hijo del exjuez de la Suprema Corte de Mendoza, Carlos Eduardo Moyano (quien renunció en 2004), reemplazará a otro dirigente que había llegado de la mano de Petri, pero con un bajo perfil público/político: el contador José Emilio Agu.

El ahora extitular de la ANSES Cuyo había asumido en marzo de 2024, tras varios meses de acefalía en la delegación local. Antes se desempeñó como auditor del Banco Nación (2017-2024) y tuvo un breve paso como auditor interno en el Ministerio de Defensa. Todo indica que seguiría en el gabinete nacional, aunque en un cargo de menor exposición política.

Los nombres de Luis Petri en el gabinete nacional

Moyano no es el único funcionario del riñón del ministro en el gabinete del gobierno de Javier Milei. El oriundo de San Martín ha colocado varias figuras de su entorno en distintos cargos ejecutivos de la Nación.

Carlos Moyano, dirigente del riñón de Luis Petri, asumirá al frente de la delegación Cuyo de la ANSES.

Miembros de su agrupación “Mendocinos por el Futuro” están al frente de las delegaciones departamentales de la ANSES en Guaymallén, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, el Valle de Uco, General Alvear y Malargüe.

Petri también suma representación propia en agencias del PAMI, principalmente de la zona Este, y en cargos de la cartera castrense que todavía comanda, como la contadora Betina Surballe, titular del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La extitular de la Bolsa de Comercio sucedió a otros dos petristas que ocuparon ese lugar: Oscar Sagás y Roberto Fiochi.

