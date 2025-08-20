en detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Tercer Distrito Electoral

Estos son los candidatos que encabezarán listas a diputados y senadores en Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato en las elecciones 2025.

En estas elecciones 2025 se elegirán 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección.

En estas elecciones 2025 se elegirán 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

En la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025 el próximo 26 de octubre. Se elegirán legisladores nacionales y provinciales, también concejales en 12 departamentos. El reparto de bancas en la Legislatura se realizan según "distritos electorales". En esta nota, te contamos quiénes son los candidatos para el Tercer Distrito, integrado por Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato.

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas
Los candidatos para las elecciones 2025 ya están definidos.
Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Segundo Distrito Electoral

Qué se vota en Mendoza en estas elecciones 2025

  • 5 diputados nacionales.
  • 6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral.
  • 5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral.
  • 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral.
  • 4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral.
  • La mitad de los concejales en cada departamento.
Infografia DIARIO 980x1200 Distritos electorales en Mendoza
En la provincia de Mendoza se vota por distritos electorales: los candidatos en estas elecciones 2025.

En la provincia de Mendoza se vota por distritos electorales: los candidatos en estas elecciones 2025.

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner Tomba y Macarena Soledad D´Ambrogio.
  • Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi y Alejandra Pantas.
  • Frente Verde: Ernesto Mancinelli.
  • Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuatrocchi.
  • Protectora: Pablo Cazabán y Luciana Arenas.
  • Provincias Unidas: Vanessa Riera.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa y Marina Quiroga.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Samudio y Adriana Calderón.

Diputados Provinciales

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Melisa Martínez Malanca y Carlos Federico Palazzo.
  • Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe y Valeria Encinas.
  • Frente Verde: Florencia Galvani,
  • Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini.
  • Protectora: Alberto Pont y Nancy Peralta.
  • Provincias Unidas: Laura Balsells Miró.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria y Ramiro Gorigoitia.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Oscar Sueño y Mónica Riquelme.

Diputados Nacionales

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Luis Alfonso Petri, Pamela Fernanda Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Oscar Pinti Clop.
  • Frente Fuerza Justicialista: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato.
  • Frente Verde: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel.
  • Frente Libertario Demócrata: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona.
  • Protectora: Carolina Jacky y Sebastián Zelada.
  • Provincias Unidas: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero.
  • Frente de Izquierda -Unidad: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández, Marta Benabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda.
  • Partido de los Jubilados: sin candidatos.

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.

