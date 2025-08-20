Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Tercer Distrito Electoral

Por Cecilia Zabala 20 de agosto de 2025 - 21:02
En la
provincia de Mendoza se realizarán las el próximo 26 de octubre. Se elegirán legisladores nacionales y provinciales, también concejales en 12 departamentos. El reparto de bancas en la Legislatura se realizan según "distritos electorales". En esta nota, te contamos elecciones 2025 quiénes son los candidatos para el Tercer Distrito, integrado por Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
Cabe recordar que en estos comicios
se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las . Además, los mendocinos votarán por cuatro secciones que agrupa los departamentos 5 diputados nacionales y la renovación de la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. . En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026
Infografia DIARIO 980x1200 Distritos electorales en Mendoza
En la provincia de Mendoza se vota por distritos electorales: los candidatos en estas elecciones 2025.
Candidatos en la Tercera Sección Electoral Senadores Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner Tomba y Macarena Soledad D´Ambrogio. Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi y Alejandra Pantas. Frente Verde: Ernesto Mancinelli. Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuatrocchi. Protectora: Pablo Cazabán y Luciana Arenas. Provincias Unidas: Vanessa Riera. Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa y Marina Quiroga. Partido de los Jubilados: Carlos Samudio y Adriana Calderón.
Diputados Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Melisa Martínez Malanca y Carlos Federico Palazzo. Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe y Valeria Encinas. Frente Verde: Florencia Galvani, Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini. Protectora: Alberto Pont y Nancy Peralta. Provincias Unidas: Laura Balsells Miró. Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria y Ramiro Gorigoitia. Partido de los Jubilados: Daniel Oscar Sueño y Mónica Riquelme. Diputados Nacionales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Luis Alfonso Petri, Pamela Fernanda Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Oscar Pinti Clop. Frente Fuerza Justicialista: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato. Frente Verde: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel. Frente Libertario Demócrata: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona. Protectora: Carolina Jacky y Sebastián Zelada. Provincias Unidas: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero. Frente de Izquierda -Unidad: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández, Marta Benabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda. Partido de los Jubilados: sin candidatos.
Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador
. Alfredo Cornejo , una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños. Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna