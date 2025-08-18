Sorpresas y perlitas en el cierre de listas en Mendoza para las elecciones 2025

El cierre de listas para estas elecciones 2025 dejó definidos a los candidatos que competirán por cargos legislativos nacionales y provinciales, con algunas sorpresas y nombres inesperados, que los mendocinos se encontrarán en la boleta de los comicios del próximo 26 de octubre.
En Protectora Fuerza Política aparecieron algunas sorpresas, como la de Carolina Jacky, candidata a diputada nacional. La abogada especialista en género integra la lista del espacio conformado por José Luis Ramón y Daniel Orozco, quienes aspiran a cargos legislativos provinciales. Junto a ella, buscará también una banca en el Congreso Sebastián Zelada.
La reconocida letrada ya fue candidata en varias oportunidades: en 1973 a concejal de la Ciudad de Mendoza por Nueva Fuerza y en 1991 a la gobernación de Mendoza por la Ucedé. En esos momentos lo hizo con otro nombre, antes de su transición de género.
Carolina Jacky y Pablo Cazaban
Los abogados Pablo Cazabán y Carolina Jacky, candidatos de Protectora.
En este partido figura otro resonante abogado. Se trata del penalista Pablo Cazabán, candidato a senador provincial por el Tercer Distrito, acompañado por Luciana Arenas. Estuvo vinculado al peronismo, al massismo y, en los últimos tiempos, al demarchismo, a través de La Unión Mendocina.
Quien supo ser parte de Cambia Mendoza y luego ser candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina, busca volver a tener un cargo, en medio de causas judiciales. En ese distrito lo acompaña en segundo lugar Cecilia Pérez.
Daniel Orozco, José Luis Ramón, lanzamiento Creer en Mendoza, con vos.jpeg
Daniel Orozco y José Luis Ramón.
Foto: Gentileza
Más perlitas del cierre de listas en Mendoza
En la lista de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, debajo de Martín Kerchner, como candidata al Senado provincial, irrumpió Macarena Soledad D'Ambrogio, por el Tercer Distrito. Es arquitecta, con una maestría en Administración Pública, y fue funcionaria de la municipalidad de Luján de Cuyo. El detalle es que es pareja del diputado nacional y presidente de los libertarios, Facundo Correa Llano.
Macarena Soledad D'Ambrogio,
Macarena Soledad D'Ambrogio, candidata a senadora por el Tercer Distrito. Pareja de Facundo Correa Llano.
Otro nombre conocido y sorpresivo que apareció en la lista, en este caso en el espacio encabezado por Jorge Difonso, fue el de Claudia Iturbe. La secretaria general de Ampros buscará una banca como senadora provincial por Provincias Unidas.
Les presento a @claudiasusanaiturbe, secretaria general de @ampros.mza, especialista en salud. Nos estará acompañando como candidata a senadora provincial. Sentimos orgullo de tener a una representante de los profesionales de la salud en nuestra lista.#DefendamosMendozapic.twitter.com/zp2YH6E3t0
También por Provincias Unidas se presenta como candidato a senador provincial el exintendente de Lavalle, Roberto Righi, quien supo ser un referente del peronismo local, pero que desde 2023 está alejado de la conducción. El dirigente norteño busca recuperar protagonismo político, luego de perder terreno en los comicios de hace dos años, cuando el precandidato que propuso para sucederlo fue derrotado en la interna del PJ ante el hoy jefe comunal, Edgardo González.
Elecciones 2023, cierre campaña La Unión Mendocina, arena Maipú, Roberto Righi
Roberto Righi quiere volver al ruedo dentro de Provincias Unidas.