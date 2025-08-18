Candidaturas

Sorpresas y perlitas en el cierre de listas en Mendoza para las elecciones 2025

Las candidatos que generaron sorpresa en el cierre de listas para las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Todo listo para las elecciones del 26 de octubre. Las listas dejaron varias sorpresas

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El cierre de listas para estas elecciones 2025 dejó definidos a los candidatos que competirán por cargos legislativos nacionales y provinciales, con algunas sorpresas y nombres inesperados, que los mendocinos se encontrarán en la boleta de los comicios del próximo 26 de octubre.

Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.
Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral
Los "inesperados"

En Protectora Fuerza Política aparecieron algunas sorpresas, como la de Carolina Jacky, candidata a diputada nacional. La abogada especialista en género integra la lista del espacio conformado por José Luis Ramón y Daniel Orozco, quienes aspiran a cargos legislativos provinciales. Junto a ella, buscará también una banca en el Congreso Sebastián Zelada.

La reconocida letrada ya fue candidata en varias oportunidades: en 1973 a concejal de la Ciudad de Mendoza por Nueva Fuerza y en 1991 a la gobernación de Mendoza por la Ucedé. En esos momentos lo hizo con otro nombre, antes de su transición de género.

Carolina Jacky y Pablo Cazaban
En este partido figura otro resonante abogado. Se trata del penalista Pablo Cazabán, candidato a senador provincial por el Tercer Distrito, acompañado por Luciana Arenas. Estuvo vinculado al peronismo, al massismo y, en los últimos tiempos, al demarchismo, a través de La Unión Mendocina.

Las sorpresas en Protectora vienen desde que se conformó la fuerza con la alianza del actual diputado José Luis Ramón y el exintendente Daniel Orozco. Este último encabezando la lista de senadores por el Primer Distrito.

Quien supo ser parte de Cambia Mendoza y luego ser candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina, busca volver a tener un cargo, en medio de causas judiciales. En ese distrito lo acompaña en segundo lugar Cecilia Pérez.

Daniel Orozco, José Luis Ramón, lanzamiento Creer en Mendoza, con vos.jpeg
Más perlitas del cierre de listas en Mendoza

En la lista de la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, debajo de Martín Kerchner, como candidata al Senado provincial, irrumpió Macarena Soledad D'Ambrogio, por el Tercer Distrito. Es arquitecta, con una maestría en Administración Pública, y fue funcionaria de la municipalidad de Luján de Cuyo. El detalle es que es pareja del diputado nacional y presidente de los libertarios, Facundo Correa Llano.

Macarena Soledad D'Ambrogio,
Otro nombre conocido y sorpresivo que apareció en la lista, en este caso en el espacio encabezado por Jorge Difonso, fue el de Claudia Iturbe. La secretaria general de Ampros buscará una banca como senadora provincial por Provincias Unidas.

A su vez, sorprendió la baja de alguien que ya se había proclamado como candidata: Génesis Sandoval, exreina que aspiraba a ser concejal en Tunuyán. En su lugar, Pedro Manzano irá como candidato de PU al Concejo, un productor conocido por regalar tomates de su finca en protesta por su precio.

También por Provincias Unidas se presenta como candidato a senador provincial el exintendente de Lavalle, Roberto Righi, quien supo ser un referente del peronismo local, pero que desde 2023 está alejado de la conducción. El dirigente norteño busca recuperar protagonismo político, luego de perder terreno en los comicios de hace dos años, cuando el precandidato que propuso para sucederlo fue derrotado en la interna del PJ ante el hoy jefe comunal, Edgardo González.

Elecciones 2023, cierre campaña La Unión Mendocina, arena Maipú, Roberto Righi
Elecciones 2025 en Mendoza

En Mendoza se votará el 26 de octubre en las elecciones 2025 por candidatos a cargos legislativos nacionales y provinciales. Además, en 12 departamentos se elegirán concejales municipales.

En la provincia se presentarán los siguientes partidos y alianzas:

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
  • Fuerza Justicialista Mendoza
  • Frente Verde
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
  • Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza
  • Frente Libertario Demócrata
  • Protectora Fuerza Política
  • Partido de los Jubilados (solo con candidatos provinciales)
