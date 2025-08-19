Elecciones en Maipú: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, en 12 departamentos se elegirá a la mitad de los concejales, mientras que en otros 6 los comicios municipales serán el 22 de febrero de 2026. En esta nota te contamos qué se vota en Maipú .

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, decidió que se vote la categoría departamental separado de las elecciones nacionales y provinciales . Es decir que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero de 2026

En el caso de Maipú, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Maipú integra junto a San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Maipú

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en Maipú estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Maipú

El Concejo maipucino tiene 12 bancas: 5 del oficialista Partido Justicialista, 5 de la Unión Cívica Radical, 1 de Libres del Sur y 1 del Partido Demócrata.

De estas, en estas elecciones se renovarán 2 bancas del PJ (la de Yamila Cerezo y Luis Acosta), 3 de la UCR (Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni) y 1 de Libres del Sur (Analía Pallero).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez y Marcos Flores (UCR), además de Alfredo Mancifesta (PD).