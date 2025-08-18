Los ganadores y perdedores que dejó el cierre de listas para las elecciones 2025

El rol de los principales dirigentes políticos en el cierre de las listas para las elecciones 2025.

En el cierre de listas para las elecciones 2025 del próximo 26 de octubre, a nivel nacional el armado dejó ganadores y perdedores dentro de los distintos partidos políticos, mientras algunos referentes reforzaron su poder hacia dentro de sus alianzas, otros quedaron relegados .

En el oficialismo, la figura de Karina Milei predominó en el control de la estrategia electoral, con un Mauricio Macri en segundo plano. Los libertarios optaron por elegir perfiles técnicos "outsiders", para asegurarse que defiendan al presidente Javier Milei antes que nada. Ejemplo de ello son las candidaturas de Virginia Gallardo, en Corrientes, o Karen Reichardt, en la Provincia de Buenos Aires.

En el peronismo , por su parte, prevaleció la unidad por sobre la fragmentación, lo que permitió que dirigentes como Juan Grabois , Sergio Massa y representantes del sindicalismo obtuvieran posiciones de peso dentro de las listas.

Los libertarios potenciaron a los Menem , Eduardo “Lule” y Martín, para que lleven nombres y evalúen qué dirigentes tenían el manejo de territorio en su provincia, en detrimento de Santiago Caputo , asesor y estratega principal del mandatario, perteneciente a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que no logró ubicar a los suyos en las listas provinciales ni nacionales.

Delatribunatv-politicaenmisiones-Karina-Milei-y-Martin-Menem-visitaran-Misiones.jpg

En tanto, el PRO, pese a perder su identidad amarilla al cerrar la alianza, logró incluir a varios dirigentes con chances de ganar una banca. Sin embargo, esta fuerza viene atravesando una fuga masiva de dirigentes hacia La Libertad Avanza.

En el peronismo, el rol de Cristina Fernández de Kirchner fue fundamental en el armado de las listas de todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en el PJ porteño, y para desactivar una amenaza de quiebre. Además, sorprendió a difundir el listado de candidatos más de 24 horas antes del vencimiento del plazo.

El gran ganador aquí fue Juan Grabois, que logró el tercer lugar en la boleta bonaerense y garantizar así su banca en el Congreso Nacional, pero también quedó con la cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires, con Itaí Hagman como candidato, tras el rechazo de Ofelia Fernández.

Juan Grabois.jpg

Sergio Massa ni Máximo Kirchner formarán parte de la boleta peronista. Al líder de La Cámpora le quedan dos años más en la Cámara de Diputados y el tigrense esta vez mantuvo su palabra y se mantendrá en las sombras. Jorge Taiana será el “moderado” que irá por el voto que se resiste al kirchnerismo duro.

Axel Kicillof, gobernador de las provincias de Buenos Aires, quedó en desventaja al no poder pagar varias deudas pendientes con quienes lo acompañaron en su interna con el ala dura kirchnerista.

La definición de las candidaturas para las elecciones 2025

Las principales fuerzas políticas definieron los nombres con los que buscarán el voto popular en los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. La Libertad Avanza (LLA) con Javier Milei a la cabeza llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.

La lista del oficialismo en la Provincia parecía llegar bastante más cerrada que la de Fuerza Patria, pero el peronismo sorprendió cuando este sábado las negociaciones entre Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof llegaron a un acuerdo: que la lista la encabece el exministro de Defensa y excaciller Jorge Taiana.

El paso al costado de Massa para la candidatura volvió a acercar al dirigente Juan Grabois, que no había firmado la incorporación de su Frente Patria Grande en la alianza Fuerza Patria, pero finalmente se ubicó como el tercer candidato de la lista que encabezará Taiana. Fuente: TN e Infobae.